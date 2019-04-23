Для фотосессий у сакур установили специальные штативы

В этом году такие кадры будут совершенными, как никогда: Bitė Lietuva в Вильнюсском парке сакур им.Ч.Сугихары установила специальные штативы для смартфонов, которые легко и просто позволят запечатлеть друзей или семью с цветущими сакурами с наилучшего ракурса, говорится в сообщении для прессы.

"Расцветшие сакуры ежегодно своими цветками украшают большинство наших профилей в социальных сетях, а парки с ними становятся на несколько недель самыми большими точками притяжения в городе. Поэтому в этом году мы решили облегчить будни любителей сакур и в самом популярном Вильнюсском парке сакур оборудовали специальную фотостудию", – говорит руководитель отдела маркетинга предприятия Арунас Мицкявичюс.

В парке сакур им. Ч.Сугихары посетители могут воспользоваться девятью специальными штативами для смартфонов, которые установлены так, чтобы телефон зафиксировал самую красивую фотографию. Посетителям нужно закрепить на штативе свой смартфон, установить таймер, встать на отмеченное специальным знаком место и улыбнуться: "Для хорошей фотографии нужно немало умений, а желая сфотографироваться с друзьями или семьёй, нужно обращаться за помощью к прохожим. Поэтому в этом случае самую сложную часть работы выполнили мы – выбрали наилучшие для съёмок места, а специальные штативы помогут поместить всю компанию на одной фотографии без помощи других посетителей".

В Японии есть очень популярная традиция Hanami, когда все собираются просто полюбоваться цветущими сакурами: "Точно то же самое можем делать и мы. Только чтобы не нужно было беспокоиться о пледах или выкручиваться из положения, усаживаясь на куртку, для всех посетителей мы подготовили несколько десятков бесплатных пледов, предназначенных для сидения и любования".

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Рекомендации для тех, кто готовится к фотосессии с сакурами:

1. Хотя цветущие сакуры выглядят прекрасно в любое время, самую красивую фотографию вы сделаете в так называемый "золотой час" - последний час перед заходом солнца, когда особенно красиво фиксируются тени и другие детали.

2. Цветовая гамма одежды должна отличаться от цвета лепестков сакуры - иначе в кадре вы будете сливаться с фоном.

3. При использовании штатива для смартфона рекомендуется включить функцию таймера фотосъёмки, который позволит сделать кадр через несколько секунд.

4. Не все смартфоны могут похвалиться особенно хорошим качеством съёмки передней камерой. Поэтому, если сделанные кадры радуют не особенно, переверните телефон и используйте основную камеру. Небольшой недостаток - в ожидании фотографии вы не будете видеть своего изображения, но можете довериться ракурсу специального штатива.