Однако сигнальные огни и отличительные знаки пограничной службы показывают, что это служебный автомобиль.
Внедорожник буквально "нафарширован" современным оборудованием для слежки за нарушителями, однако обо всех возможностях внедорожника пограничники не рассказывают.
Можно лишь сказать, что человека из внедорожника можно увидеть на расстоянии 11 км, а автомобиль - 20 км.
В новом Toyota Land Cruiser установлен тепловизор, действующий на расстоянии 6 км.
Этот внедорожник не будет участвовать в преследовании контрабандистов, он предназначен для разведки.
Общая стоимость внедорожника со всей установленной на нем техникой и оборудованием - 600 000 евро.
Внедорожник будет "работать" не только на границе с Беларусью. Он будет участвовать и в международных миссиях, там, где фиксируют большие потоки мигрантов.
Это единственный такого рода внедорожник, однако пограничники сообщают, что на деньги ЕС планируют купить как минимум 100 внедорожников Toyota Land Cruiser.
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