1 ноября в этом году выпадает на пятницу. Значит ждет короткая рабочая неделя и 3 выходных.
Еще 3 выходных будут в конце года – на Рождество. Сочельник в этом году выпадает на вторник, а Рождество - на среду и четверг. В этом году, чтобы продлить себе праздники в Рождество, надо обращаться за дополнительными выходными в понедельник или пятницу.
Правда, если кто-то сможет взять выходные и в понедельник и в пятницу, то сможет отдыхать 9 дней.
1 января 2020 года - среда. 16 февраля - День восстановления Литовского государства в 2020 году - воскресенье.
День восстановления независимости - 11 марта - в 2020 году выпадает на среду.
Длинные выходные ждут жителей в мае. 1 мая выпадает на пятницу.
День Ивана Купалы – 24 июня – в 2020 году выпадает на среду, а 6 июля - День коронации Миндаугаса - на понедельник.
День Успения Богородицы в 2020 году выпадает на субботу. В воскресенье будем отмечать День всех святых - 1 ноября, зато 2 ноября - это понедельник.
Сочельник в 2020 году выпадает на четверг, а Рождество будет в пятницу и субботу, значит, ждет 4 выходных дня.
Правда, в 2020 году будет возможность взять себе 1-2 дня выходных перед праздниками и устроить себе небольшой отпуск.
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