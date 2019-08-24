С 2020 года в Литве появится дополнительный выходной день, однако этого жители не почувствуют. В следующем году много праздников-выходных выпадет на воскресенье. Не очень весело обстоят дела и с Рождественскими праздниками. Если в прошлом году на Рождество в Литве было 5 выходных, то в этом году такого обилия праздников не будет.
Atostogos
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1 ноября в этом году выпадает на пятницу. Значит ждет короткая рабочая неделя и 3 выходных.

Еще 3 выходных будут в конце года – на Рождество. Сочельник в этом году выпадает на вторник, а Рождество - на среду и четверг. В этом году, чтобы продлить себе праздники в Рождество, надо обращаться за дополнительными выходными в понедельник или пятницу.

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Правда, если кто-то сможет взять выходные и в понедельник и в пятницу, то сможет отдыхать 9 дней.

1 января 2020 года - среда. 16 февраля - День восстановления Литовского государства в 2020 году - воскресенье.

День восстановления независимости - 11 марта - в 2020 году выпадает на среду.

Длинные выходные ждут жителей в мае. 1 мая выпадает на пятницу.

День Ивана Купалы – 24 июня – в 2020 году выпадает на среду, а 6 июля - День коронации Миндаугаса - на понедельник.

День Успения Богородицы в 2020 году выпадает на субботу. В воскресенье будем отмечать День всех святых - 1 ноября, зато 2 ноября - это понедельник.

Сочельник в 2020 году выпадает на четверг, а Рождество будет в пятницу и субботу, значит, ждет 4 выходных дня.

Правда, в 2020 году будет возможность взять себе 1-2 дня выходных перед праздниками и устроить себе небольшой отпуск.

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