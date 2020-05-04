Длинные выходные в Паланге: откуда там появилось много людей

Мэр Паланги Шарунас Вайткус ранее сообщал, что в Паланге услуги проживания можно предоставлять с 11 мая, однако портал Delfi писал, что в длинные выходные люди не хотели сидеть дома и заполонили город.

Председатель палангской общины Santarvė сказала, что люди соскучились по взморью, поэтому приезжих было немало.

"Мы заметили, что в длинные выходные людей стало больше, хотя какого-то большого их скопления не было. Конечно, местные тоже вышли, чтобы насладиться хорошей погодой, но они знают более уединенные места и стараются отправляться туда.

А приезжие, конечно, хотят пройтись по улице Й.Басанавичюса, к пирсу. Но радостно было видеть, что на людях были средства защиты, – люди были в масках, некоторые и в перчатках. Наверное, это больше всего радует, люди относятся к ситуации неравнодушно", – сказала собеседница, заметив, что арендодатели точно не нарушали закон.

"Мы не заметили, чтобы во дворах принимающих постояльцев появились транспортные средства", - заметила женщина.

Директор Палангского центра туризма Раса Кмитене сказала, что приехало немало людей.

"это было видно визуально – как по фотографиям в фейсбуке, так по фотографиям в СМИ, но у нас нет методики подсчета приезжих. Уже перед длинными выходными нам звонили люди, спрашивали, когда разрешат принимать постояльцев. Когда мы узнали, что это будет с 11 мая, нас стали спрашивать координаты гостиниц, которые откроются первыми", - сказала Кмитене.

По ее словам, звонят не только литовцы, но и иностранцы.

По ее словам, ближайшим летом в Литву приедет больше отдыхающих из соседних стран, жители которых могут приехать на машине.

"Поток увеличился, но надо заметить, что у многих в Паланге есть второе жилье. Одни приезжают в свои квартиры, другие навещают родственников и друзей. Приезжие пользуются услугами местных учреждений. Радует, что местные предприниматели стараются выполнять требования карантина", – сказала Кмитене.

Представитель ГКП Клайпедского округа Андромеда Грауслене сказала, что в Паланге за нарушение правил карантина был наказан лишь 1 человек.

"Большинство людей в общественных местах были в масках, но дистанцию соблюдали не все – людей было много, особенно в парках, на пляже, было много велосипедистов", – рассказала она.