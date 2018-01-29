Представитель суда Айрине Шерелите-Скистимене сказала BNS, что иск был передан в суд 15 декабря 2017 года, сейчас ждут ответа Раманаускаса на поданную жалобу.

Наличие такого иска подтвердила адвокат Статкявичюса Кристина Чередниченкайте.

"Есть дело, есть факт использования образа в унизительном контексте, основная проблема – травля", – сказала BNS адвокат.

Статкявичюс просит присудить моральный ущерб, который он оценил в 10 000 евро. Об иске он сам сообщил в социальной сети.

Раманаускас не пожелал комментировать DELFI этот инцидент.

На данный момент на сайте lnk.go упоминаемый видеосюжет недоступен.

В последнее время Статкявичюса критиковали за его призывы эмигрировать из Литвы и за интервью российскому порталу sputniknews.lt.