Известный литовский дизайнер Юозас Статкявичюс обратился в суд с иском. Он просит суд взыскать с теле- и радиоведущего Альгиса Раманаускаса моральный ущерб в размере 10 000 евро. Моральный ущерб, как считает истец, был нанесен созданным Раманаускасом видеоклипом, в котором его образ был представлен в унизительном контексте.
Algis Ramanauskas, Juozas Statkevičius
© DELFI montažas

Представитель суда Айрине Шерелите-Скистимене сказала BNS, что иск был передан в суд 15 декабря 2017 года, сейчас ждут ответа Раманаускаса на поданную жалобу.

Наличие такого иска подтвердила адвокат Статкявичюса Кристина Чередниченкайте.

"Есть дело, есть факт использования образа в унизительном контексте, основная проблема – травля", – сказала BNS адвокат.

Статкявичюс просит присудить моральный ущерб, который он оценил в 10 000 евро. Об иске он сам сообщил в социальной сети.

Раманаускас не пожелал комментировать DELFI этот инцидент.

На данный момент на сайте lnk.go упоминаемый видеосюжет недоступен.

В последнее время Статкявичюса критиковали за его призывы эмигрировать из Литвы и за интервью российскому порталу sputniknews.lt.

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