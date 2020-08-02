Об этом он рассказал у себя на Facebook.
"На пути в Лиепаю... Сейчас я знаю, что такое катастрофа. Слава Богу, все пассажиры живы и почти не пострадали", – писал дизайнер.
На фото виден перевернувшийся автобус с выбитыми стеклами.
В интервью Delfi дизайнер рассказал, что все произошло неожиданно.
"Мы столкнулись с автомобилем, автобус перевернулся. Это было довольно страшно. Одну женщину увезли в больницу, кажется, у нее поцарапано ухо, с остальными, кажется, все в порядке. Нам повезло, – сказал Александрас. – А за нами ехал тягач, представляете, чем все могло закончиться".
"Мы через окна автобуса выбирались минут 20. С эвакуацией была настоящая трагедияa. Если бы что-то загорелось, мы бы сгорели. Сначала мужчины достали из автобуса ребенка", - рассказал дизайнер.
По его словам, водитель автобуса находился в шоковом состоянии, а пассажиры выбивали окна и пытались выбраться из автобуса.
"Все было как в фильмах о катастрофах. Особое внимание хотелось бы обратить на уровень компетентности водителей – было видно, что не было никаких учений, человек не знал, как действовать в такой ситуации", – сказал Погребноюс.
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