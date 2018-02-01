"Не известно, что больше - талантливый или скандальный. Никогда не стареют ни созданная им одежда, но он сам, ни сказанное им. Он всегда прелестен, но никогда не бывает скромным", – так представила Милдажите гостя.

В передаче речь шла о скромности, сексуальности, ценах на одежду, брендах, моде, отношениях с матерью, детстве и стиле политиков.

В середине беседы Милдажите предложила Статкявичюсу сыграть в игру: на экране появлялись фотографии известных людей, а Юозас говорил, что он изменил бы в их образе. На первом снимке был президент США Дональд Трамп.

"Этому мужчине надо коротко постричь волосы. Он стал бы нормальным красивым мужчиной", – сказал Юозас.

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну он посоветовал "меньше есть".

Когда появилось фото президента Литвы Дали Грибаускайте, он тяжело вздохнул и сказал: "Знаете, я знаю, что сделать, но поговорю об этом, когда встречусь с Далей".

Он не пожелал сказать, что посоветовал бы президенту. "Даля всегда смотрится безопасно и уверенно, – сказал дизайнер. – Мне кажется, какой бы ни была сильной женщина - она все равно женщина. Женственность и красота спасут мир".

Далее следовала фотография депутата Агне Ширинскене. "Я одевал эту женщину, целую группу этих женщин. Думаю, что люди, которые работают в парламенте должны быть примером. И ресницы накрасить, и волосы привести в порядок – обязательно. Думаю, что это – неряшливость. Неважно, что работа тяжелая", – сказал Юозас.

Ведущая спросила, не является ли такой имидж сигналом, что человека просто волнует нечто другое. Статкявичюс ответил: "Посмотрите, как в парламенте выглядит Даля Тейшерските или Ирена Дегутене".

"Я понимаю, может, ее мама не учила. Есть женщины, которые никогда не красятся, – сказал Статкявичюс. – Она прекрасная женщина, но не хватает. Тогда уже надевайте мужской пиджак, чтобы была структура. Во-первых, неправильно одета".

По словам дизайнера, Ширинскене подошли бы классические костюмы строгого покроя с V-образным вырезом, которые удлинили бы шею, строгие пиджаки и сильно стянутые волосы. "Достаточно лака, и ничего не надо менять, связать блестящие мытые волосы и она будет выглядеть великолепно. Достаточно блеска для губ и туши для ресниц. Все", – сказал Статкявичюс.