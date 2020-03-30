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С 30 марта литовские школы испытывают систему дистанционного обучения. Однако без неполадок не обошлось – нередко ученикам и учителям не удавалось подключиться к электронному дневнику TAMO. Ясно одно – во время карантина учебный процесс не будет таким же, как в классах.
Nuotolinis mokymasis
Nuotolinis mokymasis
© Shutterstock

Учителя в фейсбуке делятся проблемами, с которыми сталкиваются. Многие жалуются, что не могут подключиться к системе. Есть предположение, что система не рассчитана на такое количество одновременных подключений. Единственный на данный момент надежный способ связи - электронная почта.

Депутат Виктория Чмилите-Нильсен в фейсбуке пишет, что технические проблемы, отсутствие дисциплины и быстро внедряемые новшества приведут к тому, что последний триместр не будет отличаться качественным обучением. А ведь это - треть учебного года.

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"Я не верю, что дети вернутся в школы, у политиков других стран ЕС больше смелости, чем у наших, они прямо говорят – школы будут закрыты не только в апреле, но и в мае. А с июня в Литве - каникулы. В других странах дети учатся дольше, они еще успеют вернуться в школу. Наши - вряд ли", – писала политик.

Представитель системы дистанционного образования, работающий в этой сфере почти 20 лет, Рамунас Кубилюнас сказал, что школы к этому процессу не готовы ни технически, ни методически, ни морально.

Учителя уже столкнулись с проблемами. Несмотря на то, что многие учителя пользуются информационными технологиями на уроках, они используют их лишь для разнообразия.Сейчас весь урок должен проходить в виртуальном пространстве, это вызов.

В первую очередь вообще неясно, какие технологии выбирать. По словам Кубилюнаса у нас вообще нет подходящих условий для дистанционного обучения.

"Я не говорю, что нет средств, программного обеспечения. Просто нет достаточного количества лицензий, не у всех достаточно технической базы", – сказал он.

В Литве с перебоями работают не только Tamo, но и другие электронные дневники, Eduka.

ru.DELFI.lt
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