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Дислоцированные в Литве военные НАТО готовят презентацию для общественности и местных властей.
Palanga minėjo Lietuvos narystės NATO 15 metų sukaktį
Palanga minėjo Lietuvos narystės NATO 15 metų sukaktį
© Aldas Ten / F360.LT

Союзники встретятся с руководством Шакяйского района, посетят гимназию, побывают на промышленных объектах, продемонстрируют свою технику, экипировку, сообщило Министерство обороны Литвы.

Военные также намерены ознакомиться с деятельности местных общин, историческими местами в округе, посетить военные кладбища.

В этом визите примут участие военные Подразделения интегрирования сил НАТО, боевые группы Передового базирования НАТО, батальона США, Второго подразделения Сил ополчения им. Дарюса и Гиренаса, представители Литовского союза стрелков.

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В прошлом году по случаю 70-летия основания НАТО и 15-летия членства Литвы в Североатлантическом альянсе союзники посетили половину литовских муниципалитетов.

"День НАТО в регионе" организует Подразделение интегрирования сил НАТО в Литве, действующее с сентября 2015 года.

ru.DELFI.lt

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