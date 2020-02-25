Открытая дискуссия на русском языке, посвященная этим вопросам, состоится в Висагинском центре культуры 25 февраля (Vilties g. 5).
Начало обсуждения и прямой трансляции DELFI в 14.00.
Участники дискуссии: советник Департамента экономического развития Министерства экономики и инноваций Литвы Гина Яугелавичене, директор администрации Висагинского самоуправления Виргиниюс Букаускас, директор будущего завода Intersurgical в Висагинасе Реналдас Купстис и руководитель Висагинского центра профессионального обучения технологиям и бизнесу Витаутас Петкунас.
TOP новостей
Банки не успевают оформлять ипотечные кредиты, аналитик призывает мыслить трезво (39)
Экономисты уже несколько лет подряд говорят о том, что...
Из-за опасений в связи с коронавирусом в Сантаришкскую клинику обратились 14 пациентов (3)
Ситуация в связи с распространением инфекции 2019-nCov...
Как алкоголь действует на водителей – что происходит после одного бокала (20)
Во многих европейских странах разрешают управлять...
Ландсбергис: Литва дала должную оценку ответственности Язова за советскую агрессию (133)
Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас...
В литовских аптеках скупают медицинские маски (3)
В последние недели растет беспокойство в связи с...