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Портал ru.DELFI.lt продолжает серию открытых встреч-дискуссий в различных регионах Литвы. 25 февраля на примере Висагинаса мы обсудим тему привлечения инвестиций в регионы страны.
Дискуссия в Висагинасе о привлечении инвестиций в регионы Литвы: кого и как приглашать, каких перспектив ожидать?
© Shutterstock nuotr.

Не секрет, что экономическое развитие регионов и городов Литвы является неравномерным. Может ли исправить эту ситуацию инвестор, важен ли здесь объем инвестиций, сроки вложений, какую политику выстраивает государство в этой сфере, какие полномочия у самоуправлений, что мешает привлечению инвесторов и что служит залогом успеха?

Открытая дискуссия на русском языке, посвященная этим вопросам, состоится в Висагинском центре культуры 25 февраля (Vilties g. 5).

Начало обсуждения и прямой трансляции DELFI в 14.00.

Приглашаем висагинцев на встречу, вход свободный.

Участники дискуссии: советник Департамента экономического развития Министерства экономики и инноваций Литвы Гина Яугелавичене, директор администрации Висагинского самоуправления Виргиниюс Букаускас, директор будущего завода Intersurgical в Висагинасе Реналдас Купстис и руководитель Висагинского центра профессионального обучения технологиям и бизнесу Витаутас Петкунас.

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