В дискукссии на эту тему приняли участие мэр города Виталиюс Митрофановас, член совета самоуправления Акмянского района Андрюс Алманис, заведующая тельщяйским отделом Департамента миграции Аста Эжерскене и обозреватель Рамунас Богданас.