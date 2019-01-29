В ходе открытой дискуссии на русском языке обсуждается экономическая ситуация в Литве и ее связь с миграционными процессами, условия и перспективы предпринимательской деятельности в регионах, вызовы, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса и миграционные ожидания, вызванные "Брекситом".
В дискуссии участвуют вице-министр экономики и инноваций Литвы Екатерина Рояка, руководитель Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас, бизнесмен Александр Козырев и висагинский предприниматель Сергей Трифонов.
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