Радио, газеты, телевидение, сетевые издания на русском и польском языках в Литве сталкиваются с теми же вызовами, что и крупные литовские медиаресурсы. Но к ним прибавляются и другие факторы: размер аудитории, источники финансирования, влияние политиков. Что ждет СМИ нацменьшинств в будущем? Что ждет от них аудитория сейчас?
Участники дискуссии: директор радиостанции RUSRADIO LT Эрнест Алесин, учредитель сетевого проекта InBaltic Витольд Янчис, представитель канала TVP Wilno Ришард Роткевич. Ведущий - редактор портала RU DELFI Олег Ерофеев. Язык дискуссии русский.
Вход свободный.
Прямую трансляцию встречи проведет DELFI TV.
Дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее?
В эту среду, 30 октября в 17.30 в библиотеке Дома культуры...
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