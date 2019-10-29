В эту среду, 30 октября в 17.30 в библиотеке Дома культуры Новой Вильни, пройдет дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее?
Дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее?

Радио, газеты, телевидение, сетевые издания на русском и польском языках в Литве сталкиваются с теми же вызовами, что и крупные литовские медиаресурсы. Но к ним прибавляются и другие факторы: размер аудитории, источники финансирования, влияние политиков. Что ждет СМИ нацменьшинств в будущем? Что ждет от них аудитория сейчас?

Участники дискуссии: директор радиостанции RUSRADIO LT Эрнест Алесин, учредитель сетевого проекта InBaltic Витольд Янчис, представитель канала TVP Wilno Ришард Роткевич. Ведущий - редактор портала RU DELFI Олег Ерофеев. Язык дискуссии русский.

Статьи по теме:
Русский вопрос в Эстонии: между популистами и радикалами?  (7)
TVP Wilno против российской пропаганды в Литве?  (306)

Вход свободный.

Прямую трансляцию встречи проведет DELFI TV.

Статьи по теме:

В Литве начинается ретрансляция телепрограммы на русском языке (95)

В пятницу Вильнюсская телебашня официально начинает...

Общество

Дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее?

В эту среду, 30 октября в 17.30 в библиотеке Дома культуры...

Сырая осень уходить не собирается: прогнозируют и мокрый снег

Во вторник днем на востоке Литвы прогнозируют погоду,...

В Литве снова сбежал кенгуру, хозяин обещает вознаграждение (3)

В интернете распространяется обращение к жителям -...

Жители возмущены: полосы сузили так, что два автомобиля едва могут разъехаться (13)

Жители обычно рады тому, что на улицах обновляют...

Viktoras Šenderovičius

В студии DELFI - российский писатель, сценарист, сатирик Виктор Шендерович (84)

В понедельник гостем студии DELFI стал известный...

TOP новостей

Науседа ответил Лукашенко по поводу военных США: Литва не стремится запугать соседей (44)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что военные...

Половину территории LRT могут продать и построить многоквартирные дома (8)

Половину участка по адресу С.Конарскё, 49, могут продать,...

Сырая осень уходить не собирается: прогнозируют и мокрый снег

Во вторник днем на востоке Литвы прогнозируют погоду,...

Выясняются масштабы трагедии в Алитусе: большой удар пришелся по сельскому хозяйству (49)

Понемногу выясняются настоящие масштабы последствий...

Жители возмущены: полосы сузили так, что два автомобиля едва могут разъехаться (13)

Жители обычно рады тому, что на улицах обновляют...