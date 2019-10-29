Дискуссия DELFI TV: СМИ на русском и польском в Литве - ожидания, реальность, будущее?

Радио, газеты, телевидение, сетевые издания на русском и польском языках в Литве сталкиваются с теми же вызовами, что и крупные литовские медиаресурсы. Но к ним прибавляются и другие факторы: размер аудитории, источники финансирования, влияние политиков. Что ждет СМИ нацменьшинств в будущем? Что ждет от них аудитория сейчас?

Участники дискуссии: директор радиостанции RUSRADIO LT Эрнест Алесин, учредитель сетевого проекта InBaltic Витольд Янчис, представитель канала TVP Wilno Ришард Роткевич. Ведущий - редактор портала RU DELFI Олег Ерофеев. Язык дискуссии русский.

Вход свободный.

Прямую трансляцию встречи проведет DELFI TV.