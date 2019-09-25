В студии DELFI эту тему обсудили политолог Мариюш Антонович, председатель Совета общины Новой Вильни Максим Захаров и белорусский общественный деятель Александр Адамкович.

Какие вопросы и проблемы возникают из-за отсутствия закона?

— То, что закона не было, говорит о том, не было политической воли, а с другой стороны, что можно жить (без него - DELFI) , - утверждает политолог Мариюш Антонович. - Но если идут споры о языках нацменьшинств, их существовании в общественном пространстве, тогда возникают вопросы. Если появляются политические вопросы или спекуляции, вроде "национальные общины" или "национальные меньшинства", возникает вопрос о снижении барьера на выборах в парламент, что такое партия национальных меньшинств - тогда можно почувствовать, что закона о национальных меньшинствах не хватает.

Белорусский общественный деятель Александр Адамкович считает, что белорусскому национальному меньшинству закон в принципе не нужен.

— Белорусская община из-за отсутствия этого закона не чувствовала каких-то проблем. Белорусы — единственное национальное меньшинство в Литве, которое не ангажировано в политику. Белорусов нет ни в Вильнюсском самоуправлении, ни в Сейме, они мало присутствуют в политических партиях. В Литве есть белорусские школы, белорусские радиопередачи, телеканалы. Поэтому, наличие или отсутствие закона никак не повлияло бы на белорусскую общину, - говорит он.

С тем, что отсутствие закона не приводит к каким-то проблемам, согласен и председатель Совета общины Новой Вильни Максим Захаров.

— В нашем государстве нет конфликтов на межнациональной почве, недоступности образования для представителей национальных меньшинст. В этом плане нет никаких проблем, потому что у нацменьшинств есть определенные права, которым сопутствует международное право. От всяческих проблем нас охраняет международное право, конвенция, которая действует и которую никто не отменял, мы являемся членом Евросоюза, поэтому каких-то проблем у нас не может быть даже без этого закона. Но если бы закон был — это был бы очень красивый жест, - утверждает он.

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Политолог Мариюш Антонович считает, что раньше вопрос о принятии закона не поднимался в связи с весьма негативной и категоричной точкой зрения бывшего президента Литвы - Дали Грибаускайте.

— Очень важным фактором в этом вопросе стало мнение бывшего президента Дали Грибаускайте: она была категорически против и даже не было никаких дискуссий на эту тему. Новый президент, Гитанас Науседа, сейчас более открытый, да и климат другой, - утверждает М. Антонович. -Одна из причин, по которой Грибаускайте была против — то, что Польша выдвигала какое-то предложение, а Грибаускайте считала себя суверенным политиком. Сейчас правительство в Польше ожидает плана минимум: чтобы ничего не ухудшилось, а это возникновение кризиса между литовским большинством и польским меньшинством, и чтобы были какие-то изменения. Если какой-то шаг будет сделан — у политиков развяжутся руки и в этом отношении можно будет вопрос развивать, - заключает политолог.

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Председатель Совета общины Новой Вильни Максим Захаров отмечает, что вопрос принятия нового закона не был достаточно детализирован.

— Ключ к решению находится у правительство. Этот вопрос не был детализированным. Политические партии мало внимания уделяли ему. Наверное, считали, что их избирателям это будет неинтересно, - предполагает он. - У нас сразу же появляется Избирательная партия поляков Литвы, которая является, скажем, монополистом в этом вопросе, потому что польская община достаточно сильная. У русских нет сильной политической партии, поэтому, этот вопрос в кругах общины не обсуждается, - утверждает М. Захаров.

Общественный деятель А. Адамкович утверждает, что есть определенные опасения в связи с возможным принятием нового закона. Оно заключается в том, что одно национальное меньшинство может получить больше прав, чем другое, что приведет к определенного рода воздействию на меньшинство, которое менее сильное.

— Есть опасения. Когда более сильное национальное меньшинство получает больше прав — оно начинает действовать на менее сильное национальное меньшинство, что происходит и с белорусами: полонизация, русификация белорусов в Литве, - утверждает А. Адамкович. - Если будет принят закон в том виде, в котором он есть — это лишь усилит денационализацию белорусского национального меньшинства. В этом плане мы солидарны с Далей Грибаускайте: закон нужно либо доработать, либо не принимать его в том видо, в котором он есть, - заключает он.

Политолог М. Антонович считает, что закон нужно принять для того, чтобы у национальных меньшинств была возможность отстаивать свои права и культуру.

— Если говорить о законе — то он для того, чтобы защитить права, помочь национальным общинам отстаивать свою культуру и свою идентичность, - говорит он. - Если будет принят этот закон — он должен быть принят раз и на 10-15 лет. Нужно разговаривать со всеми партиями и искать общий язык. Понятно, что в Сейме сейчас проголосовала бы Избирательная партия поляков, половина консерваторов, либералы, социал-демократы, и есть вопрос о "зеленых" — как они поведут себя. Но если сам Карбаускис сказал, что он "за" - нужно смотреть, собирается ли 70-80 процентов голосов, чтобы принять закон.