Похоже, что Литва может снова блеснуть в сфере легкой атлетики - по стопам Виргилиюса пошли его сыновья Миколас и Мартинас.

"Оба мои сына - спортсмены, раньше перспективнее был Мартинас, но сейчас подтянулся и младшенький - Миколас, который уже улучшает рекорды. Раньше он занимался футболом, а сейчас стал дискоболом. Сейчас у нас дома два дискобола, я третий - и не уверен, что лучший", – улыбается Алекна и говорит, что к его советам сыновья не всегда прислушиваются.

Но он сказал, что верит - придет время, когда сыновья "достигнут максимума", тогда поддержка отца потребуется. Каким был путь самого Алекна к вершинам спорта?

Он сказал, что не было такого, что он с малых лет мечтал о спорте, о карьере дискобола. Он рос в провинции, где особенно нечем было заняться, поэтому с несколькими друзьями он занимался спортом.

Позже он попал в Паневежскую спортивную школу-интернат, где сначала пытался играть в баскетбол, потом метал копье. Но метатель копья из него не получился. Поэтому его едва не отчислили из школы, но случилось чудо.

"Было состязание, на нем решалась судьба, нас в конце года оценивали. Мой результат в метании копья, не помню, кажется был последним. Тогда тренер предложил мне метнуть диск. Я держал его в руках, но не пробовал метать. Но я метнул, с места, не знал, что надо с разворота. Результат был, кажется 30 м, я победил. Так я остался в школе и стал дискоболом", – вспоминает Алекна начало карьеры.

Занимаясь спортом, он познакомился с будущей женой Кристиной. Она тоже спортсменка, легкоатлетка. Они общались 6 лет и в 2000 поженились.

Долгое время Алекна сочетал спортивную карьеру и работу охранника, сотрудника Департамента охраны руководства. Полгода занимался спортом, потом полгода работал в ДОР.

"В самом начале, когда я приехал из Паневежиса, мои результаты не давали надежды на хорошие доходы, поэтому пришлось искать работу. Тогда и страхи были другими, я был молод, поэтому опасная работа не пугала. Напротив – работа казалась романтической, о ней ведь создавали и фильмы", – сказал собеседник.

Сначала он дежурил в парламенте, потом был назначен в команду охранников Бразаускаса. "Там пришлось пройти курс обучения, мы изучали различные тактики, стрельба, самооборона, устойчивость перед психологическим давлением. Около первых лиц мы видим только несколько человек, но работает весь департамент, отдельно готовятся к визитам, встречам, выясняют возможные угрозы", – рассказал Алекна.

Был ли у Бразаускаса псевдоним?

"Я боюсь, что-то напутать, но да, был. Обычно как у охраняемых лиц, так и у сотрудников департамента есть кодовое обозначение, в цифрах. Это делают, чтобы быстрее договориться. Все общение проходит в цифрах. Например мой код был 89", – сказал экс-спортсмен.

Телохранители с охраняемыми лицами ездят и в зарубежные поездки, и в отпуск. Алекна сказал, что отдыха у охранников немного, даже о личной жизни на какое-то время приходится забывать.

"Нет, там своей жизни нет, едешь всюду, куда надо. Первые трое суток работает одна команда, потом приезжает ей на смену другая", – сказал Алекна.

Он сказал, что в его карьере опасные случаи были, но оружие применять не приходилось.

Видел ли он Бразаускаса пьяным? - спрашивал любопытный зритель. Алекна ответил - "нет".

На вопрос, может ли что-то вывести его из себя, он ответил, что дома посуда цела, но вот одна медаль... разбилась.

Что он думает о допинге?

"Его принимают только спортсмены-мошенники. Я к этому нетерпим. Некоторые рекорды много лет никому не удается улучшить, поэтому предполагают, что их добились спортсмены, употреблявшие допинг. К сожалению, сейчас это нельзя ни проверить, но доказать. Спорт и допинг не совместимы. Если бы я употреблял допинг, я бы не занимался спортом 20 лет. Из-за допинга человек быстро истощает себя. Уже не говоря о том, что от него остается", – сказал Алекна.