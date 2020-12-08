Об этом BNS в понедельник информировало МВД.

"Э. Гудзинскайте назначена на второй срок полномочий 23 ноября, на пять лет. Первый срок полномочий, согласно тогдашнему правовому регламентированию, был четыре года", - сказала представитель МВД Божена Заборовска-Зданович.

На вопрос, почему о назначении этого руководителя до сих пор не была информирована общественность, она ответила, что "общественность была информирована о конкурсе, а о начале второго срока полномочий должно информировать само ведомство".

Сама Э. Гудзинскайте сказала BNS, что ведомство не сочло эту информацию достойной отдельного сообщения.

Как сообщает МВД, конкурс на замещение должности главы ДМ был объявлен 22 июня, в нем участвовало пять претендентов.

Как утверждает представитель МВД, Э. Гудзинскайте - компетентный руководитель, под ее руководством показатели деятельности ведомства "очевидно улучшились".

Правда, прежний министр ВД Эймутис Мисюнас был недоволен работой Э. Гудзинскайте, которая обжаловала отрицательную оценку своей деятельности в суде. Суд отменил такую оценку как необоснованную и незаконную.

Э. Гудзинскайте возглавляет ДМ с конца 2016 года.