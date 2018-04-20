"Срок ареста истек, ее выпустили на волю, назначен домашний арест на три месяца", – сказала BNS 19 апреля представитель Службы спецрасследований (ССР) Рената Эндружите.
Главы НЦК подозревают в злоупотреблении служебным положением, торговле влиянием и участии в организованной группе с целью оказания помощи в коммерческой и профессиональной деятельности без лицензии, выданной Государственной службы контроля лекарств.
Она находилась под арестом с 5 апреля.
Бикулчене подозревают в стремлениях помочь одной частной компании монополизировать сбор плазмы крови и поставок препаратов из крови в Литве.
"Таким образом были бы дискриминированы и удалены с рынка другие литовские и зарубежные хозсубъекты, которые могли бы честно конкурировать на конкурсной основе при заключении соглашений с НЦК", – указала прокуратура.
По данным правоохраны, в соответствии с планами преступной группировки, фигурирующая в расследовании компания должна была стать единственным в Литве сборщиком плазмы крови и поставщиком препаратов из крови.
Преступление было выявлено на стадии осуществления и предотвращено.
Кроме Бикулчене, обвинения предъявлены еще двум лицам – единственному акционеру частной компании и директору компании предъявлены обвинения в подстрекательстве к совершению преступления и оказании помощи в злоупотреблении, а также торговле влиянием.
Суд разрешил на два месяца взять под арест акционера компании Solis Tribus Антанаса Петрошюса. Вторая обвиняемая – глава компании Рута Станкявичене. Ей назначена иная мера пресечения - письменная подписка о невыезде.
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