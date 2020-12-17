Глава больницы посочувствовал тому, что у Науседы такая небольшая зарплата.

В больницы привозят все больше пациентов в тяжелом состоянии. Врачам платят солидные надбавки, тем, кто работает в опасных условиях, надбавки могут удваивать.

Директор Утенской больницы запросил зарплату в два раза больше обычной. Сообщается, что сам Друнга с ковидными больными не сталкивается.

Член Утенского горсовета Мариюс Каукенас сказал LNK, что надбавки выплачивают врачам, которые напрямую работают с ковидными пациентами. Он заметил, что весной уже повышали зарплату Друнги, а сейчас он просит надбавку в размере 90% зарплаты.

"По нашим подсчетам, это было бы 9800 евро "на бумаге", или около 6000 евро "на руки", – сказал каукенас.

Зарплата президента Литвы составляет – 5856 евро, спикера парламента – чуть больше 3000, а премьер-министра – 3385 евро.

Оппозиция горсовета отмечает, что сам директор - редкий гость в больнице, поскольку его кабинет находится в другом конце города.

"В скобках указано, что работает с пациентами напрямую), а как мы знаем, директор Утенской больницы напрямую с пациентами не работает", – сказал Каукенас.

Сам Друнга сказал, что сам только сейчас обратился за надбавкой, а почти 200 утенских врачей получают ее с ноября.

"Очень плохо, что у президента Литвы такая маленькая зарплата. Повторяю, это очень плохо", – сказал Друнга.

Мэр Утены Альвидас Катинас сказал, что глава больницы заслужил такую зарплату.

"Он заслужил один раз получить такую зарплату. Я привожу Друнгу в пример другим", – сказал мэр.

Друнга сказал, что в регионе он единственный руководитель больницы, которому не выплачивали надбавку к зарплате.

Будет ли выплачена Друнге такая надбавка, решит горсовет.

Многие горожане не могут понять, за что платят такие деньги. Повысить зарплату просил и глава Утенской поликлиники, но после того, как возникли дискуссии на эту тему, он свою заявку отозвал.