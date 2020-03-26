Скорупскас рассказал, что последний тест на коронавирус, выполненный 24 марта был отрицательным, но врачам не удалось спасти жизнь пациенту.

"Титанических усилий не хватило, наш пациент скончался после 40-минутной реанимации", – сказал главврач.

Он просил не спрашивать о других болезнях покойного, поскольку не рассказывать об этом просили близкие умершего.

Скорупскас передал свои соболезнования и соболезнования врачей близким покойного. Он сказал, что врачи сделали все возможное.

"К сожалению, медицина иногда безжалостна и ее одной недостаточно", – сказал врач.

Напомним, что в Паневежисе скончался пациент, который попал в больницу 12 марта. Он входил в группу риска.

Пациент находился в больнице больше двух недель. Он обратился за помощью после возвращения из ЮАР, его состояние было тяжелым. На прошлой неделе врачи говорили, что он чувствует себя неплохо и его можно выписать, но в среду мужчина скончался.

В больницу пациент обратился по другой причине, а коронавирус у него установили уже в больнице и не сразу, поэтому 51 член персонала был изолирован. Ни у кого из них коронавирус не обнаружили.