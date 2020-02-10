5 февраля читатель портала DELFI зафиксировала на карте проблему - в Павильнисский региональный парк вывозят мусор. На фото видно название компании Baltijos pajėgos. Ее директор подчеркнул - компания мусор не выбрасывала.

"Поскольку я живу в 1,5 км от этого места, я приехал, собрал мусор, ведь он бросает тень на всех нас. Тем более, что около наших складов есть контейнеры для отходов. Видно, кто-то купил у нас, а потом выбросил здесь рядом. Я живу неподалеку, бегаю здесь с детьми, выгуливаю собаку – видеть такой мусор в парке неприятно. Я думаю, это сделали строители, а не жители. Рядом много строек, но вряд ли кто-то загрязнял бы территорию рядом с домом", – сказал Грибаускас.

Pavilnių regioniniame parke surinktos atliekos © Asmeninis albumas

О мусоре директор Baltijos pajėgos узнал от лесничих, они рассказали, что на "Карте Grynаs" есть такая информация.

"Я поехал в указанное место, оценил ситуацию. мы собрали все, загрузили в автомобиль, но заметили там и другой мусор. Я связался с лесником Вильнюсской мэрии, он обещал приехать. Я предупредил, что на простой легковушке сюда не доедешь", – сказал Грибаускас.

"Я просто решил эту проблему, поскольку не хочу, чтобы падала тень на наших клиентов. Мы - не строительная компания, мы продаем товары, отходы мы утилизируем, как этого требует закон, у нас заключено соглашение с компанией по вывозу мусора, мы так не поступаем. Мы не знаем, кто так поступил, что чтобы подобное не повторилось, надо поднять наше самосознание", – считает он.