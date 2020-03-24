В пресс-релизе сказано, что в гостинице работают 10 работников Darnu Group, которые размещают прибывших, убирают общие помещения, занимаются логистикой. Работники по мере сил обеспечивают людям комфорт: им дают посуду, горячие напитки, подготовили всю необходимую информацию о карантине. Еду поставляет Вильнюсский муниципалитет. Работникам гостиницы дали все необходимые средства защиты.
Гендиректор Darnu Group Сигита Сурвилайте-Мекёнене сказала, что работать в таких условиях сложно, поэтому она надеется на понимание людей.
По ее словам, работники гостиницы сталкиваются с массой вызовов: многие приехавшие граждане еле стоят на ногах, они явно пьяны, возмущены тем, что их насильно помещают в карантин.
"Они отрицательно оценивают ситуацию, требуют отдельные комнаты, еду, именно ту, которой им хочется – это лишь часть того, с чем сталкиваются работники. Похоже, некоторые помещенные сюда люди путают карантин с санаторием", – заметила Сурвилайте-Мекёнене.
По ее словам, ситуация непростая, но не отпугивает от желания помочь людям и муниципалитету.
"Мы готовы, если потребуется, на свои средства оборудовать на арене SEB и помещение под больницу – временную больницу, где врачи смогут оказывать необходимую помощь людям", – сказала она.
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