"В тех ящиках – не произведения, а книги, плакаты, эскизы, проектор, принадлежащий фонду Йонасу Мекасу. Мы прислали его 9 лет назад, хотели основать киноцентр им. Й.Мекаса. Там нет коллекционных работ, художественных изделий", – указал он.

Станишаускас считает, что проверив содержимое ящиков, мэрия поймет, что никакого криминала в этом нет.

"Мы обратимся к оценщикам, юристы уже готовят (обращение – DELFI), чтобы отдали все нам. Все это нам принадлежит. Это не представляет особой ценности, но все равно важно, поскольку это вещи Мекаса", – сказал собеседник.

На вопрос, почему эти вещи были в доме Зуокаса, он сказал, что когда закрылась Fluxus Ministerija, места для складирования не было.

"Там все было в коробках, хранилось в сухом помещении... Как я понимаю, квартира не использовалась, они просто все приютили и все <...>. У нас очень маленький офис... Просто приютили", – сказал он.

По словам Станишаускаса, вещи поместили в свободное помещение, "где было место, чтобы не захламлять офис".

По его словам, Зуокас общался с Мекасом, создавал фонд, отношения были близкие, поэтому "в этом нет ничего странного".

На вопрос, известно ли, какие вещи были в доме Зуокаса, есть ли список, Станишаускас ответил, что список не составляли.

"Нет. Реально, мы сами даже толком не смотрели, что там. Было много ящиков. Их прислали 9 или 10 лет назад. Должны быть документы, мы их найдем", – сказал он.

На вопрос, сколько времени эти ящики планировали держать в доме Зуокса, он не мог ответить: "Пока мы не придумали бы, что с этими вещами делать. Были планы открыть зал имени Й.Мекаса, комнату Fluxus, кинобиблиотеку. Но это сделать не удалось, и в ближайших планах этого нет, поэтому они и оставались там", – сказал он.

Станишаускас заверил, что ему не звонили ни из мэрии, ни сама Зуокене.

"Никто ни о чем не спрашивал, не звонил, приехали и увезли, хотя на ящиках написано, что они принадлежат фонду. Обо всем я узнал через СМИ", – удивлялся он.

Между тем, как сообщает агентство BNS, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс решил уволить директора ПУ "Центр визуальных искусств Йонаса Мекаса" Гинтараса Содейку. Такое решение было принято после того, как появилась информация об обнаруженных в доме Зуокасов вещах.

Сам Артурас Зуокас, супруга которого передала обнаруженные вещи мэрии, прокомментировал ситуацию в фейсбуке: "Как можно скорее верните то, что вам не принадлежит. В Литве происходит перформанс fluxus. Я должен внести ясность. Сейчас я не в Литве, но вынужден внести ясность. В Вильнюсской мэрии не у всех есть минимальное образование в сфере культуры и юридические знания, но именно такие люди подходят для уличных шуток fluxus. Во-первых, Шимашюс и директор администрации Подярскис не видят разницы между ПУ "Центр визуальных искусств Йонаса Мекаса" и частным учреждением "Фонд Йонаса Мекаса" (JMF). Поэтому ящики, которые увезли из дома по адресу ул. Ужупё, 30, в которых нет произведений искусства, а только книги и журналы о кино и его истории принадлежат именно фонду".

Он заметил, что владелец этих вещей указан на ящиках, там есть и его адрес.