В эксклюзивном интервью для DELFI Семенович рассказал о том, насколько остро коснулась его больницы эмиграция медиков из страны, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы удержать молодых врачей в стране и как получилось сплотить врачей разных национальностей и мировоззрений в одну команду.