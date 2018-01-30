У директора каждой больницы есть свои проблемы и заботы, а у Збигнева Семеновича, директора районной больницы в Шальчининкай, таких проблем в два раза больше. Чтобы эффективно работать, врачам здесь желательно владеть не только литовским-государственным, но и польским, а также русским языками, а сегодня такие врачи буквально нарасхват.

В эксклюзивном интервью для DELFI Семенович рассказал о том, насколько остро коснулась его больницы эмиграция медиков из страны, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы удержать молодых врачей в стране и как получилось сплотить врачей разных национальностей и мировоззрений в одну команду.

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