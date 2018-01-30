В эксклюзивном интервью для DELFI Семенович рассказал о том, насколько остро коснулась его больницы эмиграция медиков из страны, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы удержать молодых врачей в стране и как получилось сплотить врачей разных национальностей и мировоззрений в одну команду.
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