И на решение администрации провести праздник в субботу, а не переносить его на понедельник, по словам сотрудников гимназии, повлияло отнюдь не распоряжение Трудовой инспекции Литвы удвоить оплату преподавателей, трудящихся в выходной день.

1-го сентября – это праздник нашего гимназического сообщества. И очень правильно сделать его в выходной день, чтобы на празднике могли присутствовать и родители, – отметила директор гимназии Диана Стахнович. – Сегодня у нас – начало юбилейного года: мы в двадцать пятый раз гостеприимно распахнули двери перед нашими учениками. Празднуя столетие государственности Литвы, мы приближаемся к столетию Виленской белорусской гимназии".

Директор вильнюсской гимназии им. Фр.Скорины Диана Стахнович (в центре) © Фото пресс-службы посольства Беларуси в Литве

В следующем году белорусскому среднему образованию исполняется сто лет. В одной из первых белорусских школ, Виленской белорусской гимназии, регулярные занятия начались 1 февраля 1919 г. Среди выпускников гимназии была поэтесса, автор национального гимна Беларуси "Магутны Божа" ("Всемогущий Господь") Наталья Арсеньева, а также разработчик ракетного топлива для осуществления полётов к Луне в рамках миссий НАСА Apollo профессор Борис Кит.

Учебное заведение просуществовало 25 лет. После прихода в столицу Литвы советской власти в 1944 году гимназия была ликвидирована. Многие её преподаватели и ученики после этого познали все прелести лагерной жизни.

Ровно через 50 лет, в 1994 году в Вильнюсе силами белорусской общественности была организована средняя школа с белорусским языком обучения. Уникальное учебное заведение, единственное в странах Балтии, носит имя белорусского первопечатника и просветителя Франциска Скорины. Теперь гимназия готовится к празднованию столетнего юбилея.

1 сентября в вильнюсской гимназии им. Фр.Скорины © Asmeninio archyvo nuotr.

"Это год юбилейный, особенный, и в связи с этим мы будем проводить много мероприятий, – сказала Диана Стахнович. – Мы даже придумали проект "Дорогой века", и в его рамках будет акция "Сто добрых дел для гимназии"".

"Большое спасибо за помощь гимназии и моему государству, и Республике Беларусь, – заявила бывшая руководительница учебного заведения Галина Сиволова. – Я сегодня вела свою гостью из Беларуси по гимназии и показывала: вот эту стену коридора отремонтировали за деньги Евросоюза, а эту – за деньги мэрии города Минска".

Уже стало доброй традицией, что посольство Беларуси в Литве ежегодно дарит первоклассникам гимназии ранцы с необходимыми для начала учебного процесса канцелярскими принадлежностями. Перед вручением подарков посол Беларуси в Литве Александр Король, обращаясь к гимназическому сообществу, отметил, что "смысл получения образования не в том, чтобы ежедневно просто приходить в здание школы, а в том, чтобы возвращаться из него с новыми знаниями, открытиями и впечатлениями".

1 сентября в вильнюсской гимназии им. Фр.Скорины © Asmeninio archyvo nuotr.

Уже несколько лет подряд учеников литовского учреждения образования с белорусским языком обучения становится всё больше. Два года тому назад впервые за почти четверть столетия существования учебного заведения в литовской столице количество учащихся здесь превысило цифру в 200 человек. В прошлом году этот рекорд был побит. Тенденция к увеличению наблюдается и в этом году.

1 сентября в вильнюсской гимназии им. Фр.Скорины © Asmeninio archyvo nuotr.

"Думаю, что количество наших учеников увеличится на сорок человек. К нам пришли 18 первоклассников, и 19 детей пришли в подготовительную группу. Кроме того, ученики пришли и в другие классы", – сообщила директор гимназии Диана Стахнович.

В гимназии учатся не только этнические белорусы. Своих детей сюда приводят и литовцы, и татары, и арабы. Мама ученицы Виктории Александра, в родне у которой – и русские, и поляки, объяснила выбор учебного заведения, сделанный в пользу белорусской гимназии, несколькими факторами:

"Во-первых, в классе детей мало, нежели в других школах, а это большой плюс и дисциплина: все дети присмотрены, ухожены, с каждым занимаются. Насчёт языка не было проблемы, потому что литовский изучается усиленно, русский тоже, и белорусский добавится, дочка выучит, не пропадёт".

Белоруска Валентина с мужем Захидом переехала в Литву после 15-ти лет жизни в Великобритании. 1-го сентября Валентина и Захид привели учиться в четвёртый класс гимназии им. Фр.Скорины своего сына Тимура.

1 сентября в вильнюсской гимназии им. Фр.Скорины © Stopkadras

"Мы с мужем решили, что знать родной язык жизненно важно. Когда я училась в школе, белорусский язык в Беларуси начинали изучать только с 5-го класса. У моего сына есть и белорусский паспорт, поэтому логично, что он должен знать белорусский язык", – сказала Валентина.

"Мы растём", – с улыбкой подытожила Диана Стахнович.