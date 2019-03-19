19 марта утром Литовская дирекция автомобильных дорог предупреждает водителей о том, что на магистрали появилось стадо зубров, пишет Sekundė.
Susitikimas su stumbrais
© R. Barausko nuotr.

Рядом с магистральной дорогой A8 Паневежис–Аристава–Ситкунай на участке между 27 и 34 км, между Трускавой и Рамигалой, мигрирует стадо зубров. Сообщают, что животные могут неожиданно выйти на дорогу, поэтому водители должны проявлять бдительность.

Портал GRYNAS.lt напоминает, что в последнее время в Литве значительно растет количество зубров. В 2012 г. на воле жили 82 зубра, а в 2016 г. – уже 182.

Статьи по теме:
Поймать зубров не удалось: их собираются кормить  (4)
Познакомьтесь с литовскими лесными великанами: необычная жизнь зубров  (10)

Зубры в межвоенной Литве были уничтожены (в Беловежской пуще их уничтожили в 1919, на Кавказе в 1927 г.). Однако около 50 зубров осталось в зоопарках.

Международная община защитников природы занялась восстановлением популяции этих лесных великанов. Поляки первыми выпустили стадо зубров в Беловежскую пущу. В Литву зубров привезли из зубровника в России в 1969-1972 гг. Тогда в загоны Пашиляйского зубровника (Паневежский район) привезли 10 зубров. С 1973 г. родившихся в Пашиляй зубров стали выпускать на волю. В 1981 г. 15 зубров оказались на воле после того, как снесли ограждение в зубровнике.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Государственная служба охраняемых территорий наметила место для переселения зубров (9)

Решается судьба занесенных в Класную книгу Литвы...

Общество

Президентские рейтинги: тройку лидеров нагоняет новый кандидат

До выборов президента Литвы осталось меньше 2 месяцев....

Дирекция автомобильных дорог предупреждает: на магистрали стадо зубров (3)

19 марта утром Литовская дирекция автомобильных дорог...

Ушел из жизни литовский партизан Витаутас Бальсис-Уосис (68)

18 марта ушел из жизни участник партизанского движения...

Литовский депутат предлагает поставить по автомату по приему тары в каждом селе (27)

Депутат литовского парламента Виргиния Вингрене 19...

В Литве с середины недели прогнозируют тепло

Зона низкого давления медленно покидает Литву ,...

TOP новостей

Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (3)

Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...

Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции

Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...

Литовский депутат предлагает поставить по автомату по приему тары в каждом селе (27)

Депутат литовского парламента Виргиния Вингрене 19...

Президентские рейтинги: тройку лидеров нагоняет новый кандидат

До выборов президента Литвы осталось меньше 2 месяцев....

В Вильнюсе начинаются переговоры о создании правящей коалиции (4)

В Вильнюсе 19 марта победивший на выборах мэра...