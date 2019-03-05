В этом году ЛДАД планирует оборудовать 330 постов контроля скорости. Из них 70 моментального действия и 50 радаров, фиксирующих среднюю скорость на определенном участке, будут закуплены в ближайшее время.
Андреев заверил, что в соответствии с установленными в 2008 г. ценами на аренду радаров и данными закупок мэрий, установка радаров, фиксирующих среднюю скорость на определенном участке, стоит дешевле, чем радаров, фиксирующих скорость в конкретный момент. С учетом этого и эффективности радаров, фиксирующих среднюю скорость на определенном участке, их установят больше.
Андреев сказал, что будут закупать более современные радары. Они смогут фиксировать не только факт превышения скорости, но и фотографировать нарушителей ПДД без техосмотра, страховки. Они будут также фиксировать автомобили, чьи государственные номера включены в реестр разыскиваемых полицией.
Он заметил, что благодаря сэкономленным средствам, дирекция может начать раньше осуществлять такие проекты, реконструкция перекрестка у ТЦ Mega, Академии, участков дороги A14 Цильнюс-Утена. Андреев заверил, что работы по строительству эстакады в Русне не будут остановлены, а дополнительных работы будут выполнены после дополнительных закупок.
Андреев сказал, что в этом году на дороги выделено 563 млн. евро без средств европейской помощи, с ними – 578 млн. евро. Из них 128 млн. евро пойдет на асфальтирование гравийных дорог, 3,3 млн. евро - на пешеходные переходы, 5 млн. евро на безопасность движения, еще 3,6 млн. евро - на другие нужды.
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