До конца 2020 г. на дорогах Литвы должны установить такие радары на 130 участках (260 радаров) и 70 радаров мгновенного действия.
"Последовательно запланированная сеть радаров, измеряющих среднюю скорость, позволяет добиться долгосрочного эффекта в деле приучения водителей к езде на безопасной скорости. Суть безопасного движения – комплексное использование всех мер", – сказал глава ЛДАД Виталий Андреев.
Сейчас на дорогах действуют 50 таких радаров на 25-ти участках. В ближайшее время планируют установить еще 100 таких радаров (50 участков). В декабре 2019 г. заключен договор на приобретение и установку 70 радаров моментального действия.
Радары появятся на разных участках. Одна из приоритетных дорог - дорога А13 между Клайпедой и Лиепаей. Радар, измеряющий среднюю скорость появится и на дороге Новая Вильня-Рудамина-Панеряй-Гарюнай.
Еще такие радары появятся на дороге Вильнюс-Утена - на 37,13-43,48 км.
Как раньше обещали, радары, измеряющие среднюю скорость появятся на магистралях. Наибольший приоритет - магистраль A2 Вильнюс-Паневежис (на 110,97-121,28 км с левой стороны, а также на 121,87-126,87 км с правой стороны).
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