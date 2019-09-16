Посланник Госдепартамента США по вопросам Холокоста Черри Дэниелс акцентировала, что большинство литовских героев превратили Литву в гордое демократическое государство, однако она также обратила внимание на то, что "у каждой страны есть свои темные моменты".

"Сталкиваясь со сложным вопросами прошлого, важно объективно рассматривать совершенное историческими деятелями, чтобы было выявлено влияние их действий – как положительное, так и негативное", – отметила дипломат в социальной сети "Твитер".

Она призвала серьезно принять выводы Международной комиссии по оценке преступлений оккупационных нацистского и советского режимов в Литве.

"Прославление тех, чьи действия напрямую привели к преследованию и убийству во время Холокоста тысяч невинных людей, создает раскол, допускает воцарение дезинформации, поощряя антисемитизм и омрачая международную репутацию Литвы", – пишет Ч. Дэниелс.

"Кроме того, это лишает чести героев, которые на самом деле представляли смелый дух Литвы", – добавила она.

Американский дипломат в своих записях не называет никаких фамилий или конкретных событий, однако в Литве последнее время большие дискуссии вызвал вопрос мемориальной доски офицеру Йонасу Норейке.

Указом мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в июле с библиотеки в центре города была снята мемориальная доска Й. Норейке, но в августе ее опять повесили его сторонники.

Критики увековечения памяти об этом человеке отмечают, что он, будучи начальником Шяуляйского уезда, в 1941 году подписал документы о выселении евреев в гетто и присвоении их имущества. Почти все евреи потом были уничтожены во время Холокоста.

Сторонники памятной доски акцентируют, что позднее Й. Норейка включился в антифашистскую деятельность, способствовал крушению планов учреждения легиона SS в Литве, был вывезен в Концентрационный лагерь в Штуттхоф, в Германию, а после войны организовал вооруженное сопротивление советской оккупации.

В 1946 году советский военный трибунал объявил Й. Норейке смертный приговор, он был расстрелян в 1947 году.