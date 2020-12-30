Несколько недель назад премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что будет одной из первых, кто сделает прививку от коронавируса, сейчас она изменила свою позицию.

Однако подумать об этом ее призывает спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Избранный президент США Джо Байден привился одним из первых, это перед Рождеством показали СМИ.

"Я делаю это, чтобы показать пример, люди должны сделать прививки, как только смогут, тут не о чем беспокоиться", – сказал Байден.

Когда вакцины в Литве не было, Шимоните сказала, что сделает прививку одна из первых.

"Я намереваюсь это сделать. Я не хочу, чтобы это расценили как привилегию, мне в жизни никогда не были нужны никакие привилегии", – сказала она 10 декабря.

"Для того, чтобы доказать безопасность, доверие к решениям ведомств, связанных с регистрацией вакцины", – продолжила она.

Но сейчас премьер передумала.

"Я считаю, что пиар сейчас не так важен, важнее быстро и профессионально сделать то, что надо сделать", – сказала LRT Шимоните. Правительство отмечает, что премьер сделает прививку, когда придет ее время в рамках плана вакцинации.

Специалист по пиару Арунас Армалис сказал, что такие решения наносят вред.

"Я бы сказал, что сейчас подрывают доверие. Если она 3 недели назад говорила, что будет прививаться, а сегодня, что нет. Так чего ждать?" – поднял опрос эксперт.

Спикер парламента Чмилите-Нильсен переболела коронавирусом месяц назад, поэтому ей пока не надо прививаться. Она надеется, что прививки сделают другие лидеры.

"Я думаю, что пример премьера, министров был бы хорошим делом. Тем более сейчас, когда столько недоверия, дезинформации. Такой пример пошел бы на пользу", – сказала она.

Такого же мнения придерживается глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он в среду утром на Žinių radijаs сказал, что как бывшие так и нынешний премьер могли бы сделать прививки, показав обществу, что власть доверяет вакцине.

"У глав государства есть большое доверие жителей. Если они делают прививки, они шлют обществу сообщение - можно доверять вакцине и это принесет пользу. Я думаю, надо сделать так, чтобы это не выглядело как прерогатива нынешней власти, могли бы привиться, например, все премьеры и те, которые были. Саулюс Сквернялис, Ингрида Шимоните, так и показали бы пример жителям не только правящие, но и оппозиция. И что вакцинация - единственный способ остановить пандемию, которая нас мучает. Так снимается политический момент в отношении вакцинации", – сказал Ландсбергис.

В некоторых странах первыми прививаются представители сферы здравоохранения. Однако министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис этого делать пока не намерен.

"Если будет рекомендация, что министр своим примером может убедить общество прививаться, тогда он это сделает", – сказал LNK Дулькис.

Президент Гитанас Науседа также не намерен прививаться в первых рядах.

"Я всеми способами буду доказывать пользу вакцинации, но сам буду прививаться в установленном порядке, когда придет мой черед", – сказал он.

Что это – искренний отказ от привилегий или нехватка лидерства?

"Я считаю, это скорее страх. Люди боятся, что их обвинят в том, что они пользуются привилегиями", – сказал Армалис.

Опрос показал, что прививаться от коронавируса собираются почти 40% жителей Литвы. Для получения коллективного иммунитета надо, чтобы привились 70%. Поэтому важно, удастся ли убедить сомневающихся, а их 30%.