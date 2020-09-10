В социальных сетях с начала марта стало распространяться видео, в котором врач-диетолог заявляет, что маски не защищают от вируса, а только накапливают инфекции и способствуют дальнейшему заражению носящего маску человека. Под постом доктора Ковалькова о масках и перчатках в Instagram – 1048 лайков. Свои утверждения специалист диетологии не обосновывает ничем, кроме личных познаний в области вирусологии, и хотя, например, призывает отказаться от перчаток как от меры профилактики коронавируса, не вспоминает о постоянном поддержании чистоты рук при помощи дезинфицирующих жидкостей.

Диетолог, который ошибается: “маски и перчатки от коронавируса не защитят” © Ekrano nuotr.





Мы проверили заявления врача-диетолога и вот, что вышло:

1) По словам экспертов, речь идет не о том, чтобы защитить от заражения людей, которые носят маски, а о том, чтобы не заразить тех, у кого масок нет. Ведь до появления очевидных симптомов каждый может являться потенциальным носителем вируса и не знать об этом. Самое главное - поддерживать чистоту рук и поверхностей, с которыми происходит постоянное соприкосновение;

2) Данные анализа использования масок, лицевых щитков и соблюдения дистанции между людьми, опубликованные в Lancet за июнь 2020 года, показывают, что защита лица и глаз предположительно дает более высокую вероятность избежать заражения, чем соблюдение дистанции в 1 метр. Однако ни одна из трёх мер не защищает от заражения полностью, только снижает его риск. Специалисты, выполнившие метаанализ, рекомендуют, во-первых, соблюдать дистанцию с другими людьми больше одного метра, а в людных местах, где дистанцию соблюдать невозможно, предлагают использовать маски для лица или респираторы и защиту для глаз (лицевые щитки или очки);

3) Напоминаем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что "ношение маски само по себе не может обеспечить защиту от COVID-19. Ношение маски должно сопровождаться другими мерами: необходимо соблюдать с окружающими дистанцию не менее одного метра, часто мыть руки и не дотрагиваться до лица".

4) Ношение медицинской маски может защитить от заражения вирусом, а также обеспечить защиту окружающих в случае наличия у человека респираторных симптомов. ВОЗ рекомендует носить медицинские маски представителям следующих категорий населения.

● Медицинские работники

● Все лица с симптомами, указывающими на возможную инфекцию COVID-19, включая лиц с легкой симптоматикой

● Лица, обеспечивающие уход за больными с подозрением на COVID-19 или подтвержденной коронавирусной инфекцией вне учреждений здравоохранения

В условиях широкой циркуляции вируса и при отсутствии возможности поддержания с окружающими дистанции не менее 1 метра медицинские маски также рекомендуется носить представителям следующих групп риска:

● Лица старше 60 лет

● Лица любого возраста с сопутствующими заболеваниями

Сегодня многими людьми в общественных местах используются немедицинские тканевые маски, однако данные об их эффективности пока носят ограниченный характер, и ВОЗ не рекомендует их широкое использование населением как средство борьбы с распространением COVID-19. Тем не менее, в районах с массовой циркуляцией вируса и ограниченными возможностями по принятию других профилактических мер, и особенно в условиях невозможности обеспечения физического дистанцирования (не менее 1 метра), например, в общественном транспорте, в магазинах или других замкнутых пространствах и местах большого скопления людей, ВОЗ советует странам рекомендовать населению использовать немедицинские тканевые маски.



Источники:



Как носить маски в жару. Простые советы для ковидного лета; bbc.com

Маски действительно помогают против коронавируса. Дело в каплях, которые его переносят; bbc.com

Reducing transmission of SARS-CoV-2; sciencemag.org

Защита от коронавируса: какая маска лучше?; dw.com

Часто задаваемые вопросы об использовании масок для профилактики COVID-19; who.int

Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis; thelancet.com