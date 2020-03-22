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Супруга президента Литвы Диана Науседене обратилась со словами благодарности к тем, кто сейчас работает в опасных условиях и отражает пандемический удар, социально ответственным предпринимателям, и призвала жителей страны оставаться дома.
Диана Науседене обратилась к согражданам: давайте останемся дома ради себя и тех, кто жертвует собой
© Фото - Р. Дачкус

"Сегодня я хочу сказать все самые теплые слова благодарности и уважения нашему медицинскому персоналу, пограничникам, сотрудникам полиции и всем находящимся на передовых линиях работникам государственного сектора, которые отражают пандемический удар. Вы являетесь тем щитом, который принимает на себя риск за нас всех: за новорожденного, недоношенного ребенка, младшую сестренку, брата, маму, дедушку и бабушку, любимого человека и друга.

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Многие из вас работают в опасных условиях, оставив своих детей, своих родных и близких. В экстремальной обстановке вам приходится решать множество проблем. Честно и самоотверженно работающие люди всегда были и остаются основой государственности. Спасибо вам за то, что вы есть, за ваш неутомимый труд. Именно благодаря вам подавляющая часть общества может оставаться дома – в самом безопасном месте. Я искренне благодарю социально ответственный бизнес, который помогает стране справиться с серьезнейшим вызовом", - сказала супруга президента Гитанаса Науседы.

Диана Науседене акцентировала необходимость соблюдения карантина, чтобы предотвратить распространение вируса в стране.

"Сейчас крайне важно, чтобы Covid-19 не распространялся с космической скоростью от дома к дому. Дорогие сограждане, оставаясь дома, мы тоже участвуем в самой главной нашей общей битве. Мы не заражаемся и не распространяем вирус. Только путем соблюдения карантина мы можем значительно замедлить скорость распространения вируса, снизить число заболевших и тем самым помочь нашим врачам, медсестрам, санитарам, полицейским, служащим, фармацевтам и всем тем, кто находится на передовой линии в борьбе с пандемией. Давайте поможем им снизить угрозу вспышки заболеваний.

Обязанность гражданского общества сегодня – оставаться дома, если мы хотим, чтобы стратегические действия Президента Литовской Республики, Правительства и всех социальных партнеров были эффективными. Давайте сделаем наших героев сильнее, поддержим их дух и великий труд простыми, но осознанными действиями", - обратилась с призывом к своим согражданам супруга главы Литвы.

"Дорогие, будьте здоровы и мудры в своем выборе. Пусть наша свобода будет сильной!" - пожелала Диана Науседене.

ru.DELFI.lt
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