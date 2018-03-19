На основании предоставленной Департаментом госбезопасности (ДГБ) информации правительственная комиссия не дала разрешения на сделку.

Помешали арубежные связи

Lewben Investment Management собиралась купить предназначенную для информированных инвесторов закрытого типа инвесткомпанию Prosperus Real Estate II, которая сейчас уже переименована в LIM Verslo trikampio NT fondas. Сделку остановила правительственная комиссия по оценке соответствия потенциальных участников интересам национальной безопасности.

Представитель ДГБ Аурелия Каткувене подтвердила BNS, что правительственная комиссия в сентябре 2017 года приняла отрицательное решение, опираясь на предоставленную департаментом информацию.

"Информация частично была засекречена. Доступная часть информации - риск представляют связи с лицами из стран, не входящих в Евросоюз (ЕС) и НАТО", - сказала BNS А. Каткувене.

BNS не удалось узнать, была ли сделка остановлена из-за намерений Prosperus Real Estate II предприятие Verslo trikampis.

Решение правительственной комиссии Lewben Investment Management обжаловала в суде.

"Мы написали жалобу в суд, попросили отменить решение комиссии как незаконное и необоснованное, а также нарушающее права и законные интересы Lewben Investement Management", - сказала в присланном BNS комментарии член правления Lewben Investment Management Агне Даукшене.

В телефонном разговоре чуть позже она не сказала, было ли компании известно о том, что комиссия приняла решение на основании информации ДГБ.

"Если говорить реально и объективно, то у нас настолько мало информации, что комментировать что бы то ни было очень трудно. Я даже просто не могу как-то конкретно ответить на этот вопрос, потому что тогда бы это было комментирование решения, а когда идут судебные процессы, как-то не хочется широко комментировать", - объяснила А. Даукшене.

Надеются провести сделку в жизнь

По словам А. Даукшене, решение комиссии не скажется на планах заключить сделку по приобретению Verslo trikampis.

"Эти два действия не связаны между собой - это отдельные сделки. Сейчас идет структуризация сделок и могут быть разные варианты: инвесткомпания может купить недвижимость, может купить акции какого-то предприятия, которое управляет недвижимостью. Пока сделка не закрыта, трудно сказать, как она будет проходить. Однако на приобретение недвижимости или на каких-то субъектов инвестирования это не влияет", - рассказала А. Даукшене.

Она пока не могла сказать, когда будет завершена сделка по приобретению комплекса.

В начале этого февраля Lewben Investment Management сообщила, что договорилась с компанией по развитию недвижимости MG valda о покупке офисного комплекса Verslo trikampis в столице. Тогда сообщалось, что сделку, стоимость которого не раскрывается, планируется завершить до апреля.

По данным Центра регистров, единственным акционером Lewben Investment Management является Рита Навалинскайте, возглавляющая зарегистрированное в Литве предприятие Lewben. Она также является председателем правления компании EC Turtas, членом правления предприятия Enercom Capital

Предприятия группы Lewben действуют во всем мире

Предприятия работающей с начала 2009 года группы Lewben предоставляют своим клиентам услуги по управлению имуществом, фондами, а также по планированию финансов, юридическому, налоговому и коммерческому консалтингу и учету.

Говорят, что офисы группы действуют в Амстердаме (Нидерланды), Лондоне (Великобритания), Маниле (Филиппины), Никосии (Кипр), Нью-Йорке (США) и Вильнюсе. Единственный акционер группы - зарегистрированная на Кипре с момента ее учреждения компания Lewben Bacca Holdings Limited.

Международный журнал Euromoney работающий в области банковского дела, финансов и инвестиций, семь раз признавал Lewben Group лучшим поставщиком услуг семейного офиса в Литве.