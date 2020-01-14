Представитель Профсоюза им. 1 мая Юргис Валюкявичюс подтвердил BNS, что на прошлой неделе у него была превентивная беседа с представителем ДГБ в Каунасе.
"Они связались, чтобы предупредить о том, что об этой теме пишут российские СМИ. Мы об этом ничего не знали. Просто предупредили, что пишут и что если свяжется кто-то подозрительный, то сообщить. Больше ничего", – сказал BNS Ю. Валюкявичюс.
Он утверждал, что из разведки с ним связались по телефону и предложили встретиться в Каунасе. Ю. Валюкявичюс говорит, что общался с представителем ДГБ около получаса и больше никаких предупреждений или рекомендаций не получал.
ДГБ не комментирует ситуацию, ссылаясь на то, что это несовместимо с принципами разведки.
"Исходя из Закона о разведке, способы, методы, объекты разведки комментировать мы не можем", – сказала BNS пресс-атташе ДГБ Аурелия Каткувене.
Профсоюз им. 1 мая представляет более чем полусотни строителей из Турции, которые были заняты на реконструкции Каунасского стадиона. Работники несколько месяцев не получают зарплату от реконструирующей стадион турецкой компании Kayi Construction и объявили забастовку, а в минувшую пятницу Каунасское самоуправление сообщило о расторжении договора с этой компанией.
По словам Ю. Валюкявичюса, в общей сложности задолженность компании по зарплатам и сверхурочным превышает 250 тыс. евро.
В последнее время подверглось критике предложение президента Гитанаса Науседы прописать в Законе о разведке право сотрудников разведведомств вызывать граждан на превентивные беседы. Сейм во вторник должен был рассмотреть поправки, однако после критики было принято решение перенести слушание проекта на весеннюю сессию.
По утверждению инициировавших поправки разведслужб, такие меры необходимы для эффективной контрразведки, однако некоторые политики говорят, что при расширении полномочий разведки следует ужесточить и надзор за ней.
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