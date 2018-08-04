Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис подтвердил BNS, что в полученном в пятницу письме ДГБ называются и группы лиц, в отношении которых действуют эти рекомендации

"ДГБ рекомендует не пользоваться приложением Yandex. Taxi лицам, которые могут потенциально интересовать российские спецслужбы (серверы Yandex находятся в России). Эта рекомендация действует в отношении военных, госслужащих, журналистов, сотрудников правоохраны, а также лиц, которые часто бывают в России и Республике Беларусь", - отметил BNS П. Подярскис.

Он утверждает, что не дожидаясь рекомендаций ДГБ, в минувшую пятницу сотрудникам самоуправления рекомендовали не устанавливать приложение основавшейся в Нидерландах компании российского капитала, а уже сделав это, подчеркнули, что в публичном пространстве уже были высказаны важные аргументы о том, почему это было сделано.

В пятницу Национальный центр кибербезопасности (НЦК) сообщил, что приложение компании Yandex.Taxi передаёт данные на российские адреса. Центр рекомендует литовским пользователям не устанавливать это приложение.

По утверждению центра, приложение Yandex.Taxi такси требует доступа к большому количеству конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства.

В свою очередь, П. Подярскис заявил, что самоуправление еще ждет ответа Совета по конкуренции о том, не вводит ли Yandex.Taxi потребителей в заблуждение тем, что заявляет, что предоставляет услуги такси и извоза, хотя в рекламе называет себя "общественным информационным сервисом".

"Не очень удалось понять и выяснить, что это вообще могло бы означать", - сказал П. Порядрскис.

"Мы видим, здесь "серую зону" законов, по поводу которой мы призываем высказаться законодателя, то есть сейма или министерство коммуникаций и транспорта, поскольку самоуправление выдает лишь лицензии компаниям услуг такси. Как известно, Yandex.Taxi заявляет, что не является компаний такси. В связи с этим мы еще должны были бы провести консультации с другими государственными ведомствами", - сказал глава администрации.

По его словам, в письме ДГБ не назвал услуги Yandex. Taxi угрозой национальной безопасности.

П. Подярскис также призвал лиц и компании, сотрудничающие с Yandex. Taxi в Литве, "обратить внимание на то, что сообщили на этой неделе ответственные ведомства, и принять те или иные решения согласно представленным рекомендациям".

Приложение Yandex. Taxi может вызывать автомобили в Вильнюсе с 26 июля.

Представители самой Yandex. Taxi утверждают, что это услуга информационного общества, управляющие ею соблюдают требования защиты личных данных. Компания-администратор Yandex. Taxi находится в Нидерландах.