aA
Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы видит попытку российской разведки сеять панику в связи с коронавирусом (COVID-19), видит активность в деле дезинформации общества, сказал глава ДГБ Дарюс Яунишкис.
State Security Department
State Security Department
© DELFI / Tomas Vinickas

"Что мы наблюдаем, – так это активность информационной деятельности, определенные наработки и активность российских спецслужб в электронном пространстве, это попытки дезинформировать общество и посеять панику, недоверие к евроатлантическому пространству и госведомствам", – сказал 6 апреля Яунишкис.

Он заметил, что ДГБ видит "распространение дезинформации нелитовского происхождения", но есть и разные проявления внутри, попытки внести смятение в умы жителей с помощью дезинформации.

Статьи по теме:
Представитель правительства: во всех аптеках Литвы есть маски и антисептик  (16)
Главный эпидемиолог: пик коронавируса ожидается через несколько недель  (17)

Глава ДГБ информировал, что надо следить и за внутренними настроениями в стране, "Не пропустить точку перелома, когда затянувшийся карантин может вызвать определенное недовольство".

"Может быть, определенные настроения и искусственно раздуваемые действия извне, мы наблюдаем за этой информацией, департамент работает", – сказал Яунишкис.

Он также сказал, что коронавирус подкорректирует работу спецслужб всех стран, будет усилена так называемая "медицинская защита".

"Такие угрозы в разведывательном обществе не акцентировались, больше говорили о терроризме, экстремизме, вопрос эпидемии не акцентировался, возможно, о нем упоминали эпизодически", – сказал глава ДГБ.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Президент Литвы: карантин в Литве будет продлен  упомянута возможность накопления запасов продуктов (135)

Глава страны Гитанас Науседа после беседы с...

В России коронавирус за сутки подтвердился у 954 человек - самый высокий показатель с начала эпидемии (3)

В России установлен новый суточный рекорд по числу...

Министр здравоохранения: пасхальные выходные будут критическими (4)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

TOP новостей

Президент Литвы: карантин в стране будет продлен  упомянута возможность накопления запасов продуктов (135)

Глава страны Гитанас Науседа после беседы с...

Главный эпидемиолог: пик коронавируса ожидается через несколько недель (17)

Пик коронавируса в Литве может быть достигнут в...

ДГБ Литвы: мы видим попытку российской разведки сеять панику в связи с коронависрусом (132)

Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы видит...

Премьер-министр Литвы: в пасхальные выходные будет ограничен въезд во все города страны  некоторые дороги будут физически перекрыты (64)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке...

Министр здравоохранения: пасхальные выходные будут критическими (4)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

|Maža didelių žinių kaina