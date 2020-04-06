"Что мы наблюдаем, – так это активность информационной деятельности, определенные наработки и активность российских спецслужб в электронном пространстве, это попытки дезинформировать общество и посеять панику, недоверие к евроатлантическому пространству и госведомствам", – сказал 6 апреля Яунишкис.
Он заметил, что ДГБ видит "распространение дезинформации нелитовского происхождения", но есть и разные проявления внутри, попытки внести смятение в умы жителей с помощью дезинформации.
Глава ДГБ информировал, что надо следить и за внутренними настроениями в стране, "Не пропустить точку перелома, когда затянувшийся карантин может вызвать определенное недовольство".
"Может быть, определенные настроения и искусственно раздуваемые действия извне, мы наблюдаем за этой информацией, департамент работает", – сказал Яунишкис.
Он также сказал, что коронавирус подкорректирует работу спецслужб всех стран, будет усилена так называемая "медицинская защита".
"Такие угрозы в разведывательном обществе не акцентировались, больше говорили о терроризме, экстремизме, вопрос эпидемии не акцентировался, возможно, о нем упоминали эпизодически", – сказал глава ДГБ.
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