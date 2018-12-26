Дежурные медики в Вильнюсе: в этом году Рождество – такое же, как обычно

Дежурный врач Вильнюсской станции скорой помощи Людмила Шафранович сказала BNS, что вызовов больше, чем обычно, так как не работают поликлиники, поэтому люди чаще вызывают медиков скорой помощи. По ее словам, второй день Рождества ничем не выделяется, фиксируются мелкие аварии и травмы.

Травматолог Вильнюсской больницы скорой помощи, который не захотел назвать свое имя, сказал, что эти дни не отличаются от других праздничных дней.

«В праздники всегда много пациентов, много травм – переломы рук и ног, разные травмы из-за скользких дорог, бытовых конфликтов, употребления алкоголя, но все так же, как и раньше, в другие выходные дни», - сказал врач.

Он подчеркнул, что это уже пятый день праздников, поэтому не происходит ничего особенного.