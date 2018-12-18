Наумова вернулась к своим третьеклассникам в прогимназию им. Мартинаса Мажвидаса и сообщила, что рада этому. Правда, учитель заметила, что она по-прежнему поддерживает забастовку.

"Приятно вернуться к ученикам. Я очень соскучилась по ним. И они соскучились по мне, – писала в фейсбуке Наумова. – Я рада, несмотря на то, что забастовка продолжается, я смогу с ними учиться дальше. Как я не раз говорила – самое главное это хорошее качество преподавания. Я стремлюсь к этому как в работе с моим классом, так и в другой деятельности".

Учитель отметила, что она в школу вернулась, но по-прежнему бастует: "Я буду работать на общественных началах до конца забастовки, это значит, что зарплату я получать не буду".

Учитель Вероника рассказала DELFI, что будет работать по два часа в день, поэтому еще будет дежурить в министерстве сколько придется.

DELFI напоминает, что 25-летняя Вероника находилась в министерстве с 28 ноября и с тех пор провела дома лишь несколько дней.

В последнюю неделю бастующие в министерстве учителя уже могут покидать помещение, когда им хочется, а затем вернуться. Желающие могут ночевать дома, однако, по словам Вероники, мыслями все равно остаешься в министерстве, напряжение не оставляет.

"Я ночевала дома, но хочется быть здесь, знать, как обстоят дела. Жизнь сейчас разбалансирована", – заметила учитель/

Чего учителям не хватает в министерстве? "Близких", – ответила Вероника.

18 декабря в министерстве началась еще одна встреча ВРИО министра науки и образования Рокаса Масюлиса с рабочей группой, в которую входит не только бастующий профсоюз под руководством Андрюса Навицкаса, но и члены других профсоюзов.

Раньше можно было следить за трансляцией таких переговоров, но после того как учитель Вероника вернулась к детям, прямой трансляции нет.

Сейчас о ходе переговоров в фейсбуке рассказывает учитель из Клайпеды Лилия Бручкене.

17 декабря после обеда Навицкас в передаче "День на DELFI" сказал, что надеется на возможность достигнуть соглашения на этой неделе – до праздников. По его словам, учителя хотели бы встретить праздники дома, поэтому в эти дни надеются на принятие решений.

После заседания 18 декабря министр Масюлис объявил, что предварительное соглашение удалось заключить.

По его словам, это соглашение внесет ясность, алгоритм, который укажет, кому и за что платят.Соответствующий приказ министр намерен подписать на этой неделе.

"Я очень надеюсь, что мы приблизились к варианту, который можно принять. Сразу важно отметить, что идеальной модели мы не найдем. В этом алгоритме столько составляющих, столько составляющих в самой новой модели оплаты труда", – сказал после встречи министр.

По его словам, договорились от ом, что этот документ можно утвердить. Министр прибавил, что профсоюзы хотят показать его своим членам.

"Я думаю, что в ближайшее время будет вариант для утверждения. Будем знать, что его еще нужно будет немного совершенствовать до его вступления в силу в сентябре. Но сдвиги есть", – заметил министр.

"Вопрос прекращения забастовки будем решать завтра. Вероятно, что с пятницы забастовка будет прекращена", – сказал журналистам Навицкас

Забастовка учителей в Литве началась с 12 ноября, а с 28 ноября группа учителей дежурит в здании министерства.