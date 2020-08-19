16 человек заболели в результате контакта с больными, обстоятельства заражения 5 пока неизвестны. Кроме того, за последние сутки в Клайпедском округе зафиксировали два привозных случая - один из Беларуси, другой - из Украины. Симптомов у заболевших нет.
9 из 16 случаев заражения в результате контакта с больными, связаны с очагами
3 новых случая связаны с каунасским баром на Ратушной площади, 20. У всех больных есть симптомы COVID-19. Всего с этим очагом связаны 46 случаев COVID-19.
Еще 3 случая связаны с семейным праздником в Паневежском округе. У всех больных есть симптомы COVID-19. На празднике присутствовало 13 человек. С этим очагом связаны 4 случая, первый подтвержден 10 августа.
В Паневежисе заражение связано с очагом в кафе-баре Lotenė (ул. Парко, 33A). Человек проверялся профилактически, симптомов COVID-19 у него нет. Это 4-й случай, связанный с данным очагом.
Еще 1 случай коронавируса связан с семейным праздником в Тракайском районе. С этим очагом связаны 13 случаев.
В Вильнюсском округе один случай связан с очагом в театрах. Это 24-й случай, связанный с этим очагом.
Еще 7 человек – по 2 в Каунасе, Вильнюсе, Паневежисе и 1 в Шяуляй – заразились после контакта с больными. У всех заболевших есть симптомы.
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