16 человек заболели в результате контакта с больными, обстоятельства заражения 5 пока неизвестны. Кроме того, за последние сутки в Клайпедском округе зафиксировали два привозных случая - один из Беларуси, другой - из Украины. Симптомов у заболевших нет.

9 из 16 случаев заражения в результате контакта с больными, связаны с очагами

3 новых случая связаны с каунасским баром на Ратушной площади, 20. У всех больных есть симптомы COVID-19. Всего с этим очагом связаны 46 случаев COVID-19.

Еще 3 случая связаны с семейным праздником в Паневежском округе. У всех больных есть симптомы COVID-19. На празднике присутствовало 13 человек. С этим очагом связаны 4 случая, первый подтвержден 10 августа.

В Паневежисе заражение связано с очагом в кафе-баре Lotenė (ул. Парко, 33A). Человек проверялся профилактически, симптомов COVID-19 у него нет. Это 4-й случай, связанный с данным очагом.

Еще 1 случай коронавируса связан с семейным праздником в Тракайском районе. С этим очагом связаны 13 случаев.

В Вильнюсском округе один случай связан с очагом в театрах. Это 24-й случай, связанный с этим очагом.

Еще 7 человек – по 2 в Каунасе, Вильнюсе, Паневежисе и 1 в Шяуляй – заразились после контакта с больными. У всех заболевших есть симптомы.