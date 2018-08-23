Министерство коммуникаций и транспорта отмечает, что на реконструкцию пешеходных переходов планируется выделить более 10 млн евро.

"Будем надеяться, что это поможет сократить аварийность, число погибающих пешеходов", - заявил на пресс-конференции в четверг министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис.

До конца 2019 года будет приведено в порядок около 700, а в 2020 и 2021 годах – около 500 переходов.

При инвентаризации переходов оценивалось количество произошедших на них аварий и пострадавших лиц, а также риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.

"Эта ситуация, когда дорога слишком широка и у пешеходов нет возможности постоять посередине дороги на островке безопасности, подождать, пока транспортные средства их пропустят. Некоторые переходы не видны, их заграждают те или иные объекты (...), одной из причин также является риск скорости, выходом здесь могло бы быть поддержание допустимой скорости, приподнятые пешеходные переходы решают этот вопрос", - заявил на пресс-конференции временный глава Дирекции автодорог Виталий Андреев.

По последним данным дирекции, почти за восемь месяцев этого года - до 23 августа, в Литве на дорогах погибли 39 пешеходов, из них 11- на пешеходных переходах.

Дирекция автодорог провела аудит и небезопасных перекрестков, однако для приведения их в порядок потребуется около 400 млн евро, поэтому, по словам главы службы, это может быть только "очень долгосрочным" проектом.