16-летнюю пациентку привезли в Каунас из Йонавы. Она жаловалась на боли в животе. В Каунасе врачи заподозрили инфекцию и назначили лекарство. Медсестра должна была поставить ей капельницу.

Когда девушке поставили третью капельницу, она почувствовала себя плохо, стала задыхаться. Прибежала медсестра, отключила капельницу и сказала, что перепутала препараты.

Когда мать девушки Вита Планчунене обратилась в СМИ, Каунасская клиника признала допущенную ошибку. Оказывается, медсестра перепутала препараты, которые были в похожих бутылках.

21 октября утром мать девушки сказала DELFI, что сейчас проверяют состояние здоровья ее дочери. "Я спрашивала у нее, как она себя чувствует, она ответила: mamaмама, ну как можно себя после такого чувствовать – это как второй день рождения, – сказала женщина. – Я надеюсь, все будет хорошо. Она сегодня веселее".

Профессор Римантас Кевалас сказал, что девушка себя чувствует хорошо, ее консультирует гастроэнтеролог из-за болей в животе, с которыми она поступила. Он сказал, что девушку сегодня выпишут.

В понедельник на пресс-конференции сообщили, что из-за ошибки медсестры девушке ввели не тот препарат. Бутылки назначенного препарата очень похожи на бутылки с жидкостью для дезинфекции, сказал Кевалас.

"Бутылки очень похожи, вот вместо 5% раствора глюкозы и ввели хлоргексидин, который в принципе даже не держат рядом с препаратами для интравенной инфузии. Это ошибка, допущенная человеком", – сказал Кевалас.

Он сказал, что ошибку допустила опытная медсестра с почти 20-летним стажем. По его мнению, причина ошибки - "автоматические действия" – она не проверила та ли бутылка, поскольку других препаратов на полке не должно было быть.

Врачи сказали, что когда ошибку заменили, сразу же девушку перевели в реанимацию.

По словам врачей, в организм девушки попало около 5 мг дезинфицирующего средства, а токсичная доза в три раза выше – 15 мг. Сейчас выясняют, как это средство оказалось на полке с глюкозой.

Кевалас сказал, что медсестра очень переживает, весь коллектив озабочен ее состоянием.

Врачи намерены делать все, чтобы медсестра вернулась на работу.

"Это неприятная ситуация, для меня лично. Во-первых, я никогда не говорим с матерью девушки один, всегда присутствовали коллеги. С первой минуты я показал матери две емкости и объяснил, что произошло. Я просил ее, если она решит предать историю огласке, дать и нам возможность комментировать. Она может говорить об этом, а врачи должны получить разрешение в рамках действия закона о безопасности персональных данных.

Я не знаю, то ли мама что-то плохо поняла, то ли еще что-то, я не знаю почему, меня обвинили в совершении криминального преступления. Поскольку предложение взятки - это такое преступление, я это прекрасно понимаю. Я сейчас консультируюсь с юристами. Я бы не обратил внимания, если бы меня назвали злым, агрессивным, это эмоции. Меня в первый раз обвинили в совершении криминального преступления, за которое грозит уголовная ответственность.

У этой госпожи есть два варианта: или она публично приносит извинения, или будут начаты юридические процессы. Я хочу, чтобы люди, требующие от нас честности, тоже вели себя честно и отвечали за свои действия", - сказал Кевалас.

Мать пострадавшей Вита Планчунене сказала, что заведующий Детской клиники Римантас Кевалас просил ее не сообщать об инциденте и предлагал "компенсацию".

"Врач меня в четверг три раза вызывал к себе в кабинет и сказал: "Никому ничего не говорите, мы вам компенсируем". Как они себе представляют такую компенсацию? Я думаю, они заплатили бы мне, дали бы взятку. Когда я рассказала об этом при журналистах, врач сказал, что такого не было. Но он мне предлагал, говорил, чтобы я написала заявление в больнице, и больница оплатила бы мне лечение. Я не написала", – сказала Планчунене.