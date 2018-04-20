Большинство считает, что после того, как она стала предметом всеобщего интереса, Эмма нуждается в помощи психологов: якобы она не может выйти из дома и впала в депрессию. Эмма успокаивает обеспокоенных.

"Моя жизнь не изменилась. Я чувствую себя отлично. Я заблокировала мою страницу в Facebook, поскольку было столько сообщений, что мой телефон не выдерживал. Друзья рассказали о некрасивых комментариях. Сама я их не читаю. Зачем? Чье-то мнение - всего лишь их мнение. Это пустая трата времени. А если они хотят, пусть комментируют. Чем больше популярности, тем лучше.

После того как после передачи спала волна комментариев, заговорила и ведущая передачи "Есть, как есть" Аста Сташайтите. "У меня есть совет для Эммы: выждать, пусть страсти улягутся и внимательно пересмотреть передачу, поскольку там есть немало доброжелательных советов", - сказала Аста.

"Конечно, Эмма - интересная собеседница, – признала Аста. - Беседа с ней удалась, поскольку все ею искренне интересовались, каждая мысль Эммы была искренней и открытой. Но мне больно, что были и те, кто после передачи обсуждали внешность Эммы в оскорбительной форме, демонстрируя низкий уровень своей культуры. К сожалению, литовцы склонны осуждать и оценивать людей по своим стандартам. Если человек живет не так, как все, неизбежно его затопчут, будут критиковать. Эмма говорит, что думает, она это делает смело и прямолинейно. Естественно, что внимание было таким большим".

Литовцам Аста желает быть более толерантными. "Но, вне всякого сомнения, это не значит, что наша передача терпима к употреблению алкоголя или считает, что можно называть своего друга рабом. Но это уже отдельная тема".