В Аникщяй и Паланге электросамокаты дают напрокат и несовершеннолетним подросткам.

Детям даже дают подписывать договоры, согласно которым в случае ДТП они несут за него финансовую ответственность.

Девушка, попавшая в ДТП на арендованном электросамокате не только пережила шок, но и должна была заплатить за ремонт перевернувшегося самоката.