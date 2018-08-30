В Аникщяй и Паланге электросамокаты дают напрокат и несовершеннолетним подросткам.
Детям даже дают подписывать договоры, согласно которым в случае ДТП они несут за него финансовую ответственность.
Девушка, попавшая в ДТП на арендованном электросамокате не только пережила шок, но и должна была заплатить за ремонт перевернувшегося самоката.
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