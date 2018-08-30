В Литве популярность набирает аренда электросамокатов, сегвей и других модных транспортных средств. В погоде за деньгами предприниматели часто нарушают как юридические законы, так и этику.

В Аникщяй и Паланге электросамокаты дают напрокат и несовершеннолетним подросткам.

Детям даже дают подписывать договоры, согласно которым в случае ДТП они несут за него финансовую ответственность.

Девушка, попавшая в ДТП на арендованном электросамокате не только пережила шок, но и должна была заплатить за ремонт перевернувшегося самоката.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Литве решается проблема электрических самокатов (21)

Литовские ведомства решают вопрос электросамокатов,...

Общество

Девушка-подросток попала в ДТП на арендованном самокате и столкнулась с насмешками (1)

В Литве популярность набирает аренда...

Погода: последние дни уходящего лета порадуют теплом

30 августа воздух прогреется до 19–23°C. Местами пройдут...

Профессор о демографии в Литве: мы остановились на дне (15)

Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...

Судья от Литвы: факты ЕСПЧ о тюрьме ЦРУ вполне убедительны, обжаловать их нельзя (25)

Делегированный Литвой судья Европейского суда по...

Пассажиров поездов в Литве пересадят в автобусы только после обсуждения с местными жителями (2)

В Литве часть пассажиров непопулярных...

TOP новостей

Профессор о демографии в Литве: мы остановились на дне (15)

Статистика показывает, что на каждую женщину в Литве в...

Погода: последние дни уходящего лета порадуют теплом

30 августа воздух прогреется до 19–23°C. Местами пройдут...

Премьер: правительство Литвы изменило позицию и обжалует решение по тюрьме ЦРУ (77)

Правительство Литвы изменило свою позицию и решило...

Судья от Литвы: факты ЕСПЧ о тюрьме ЦРУ вполне убедительны, обжаловать их нельзя (25)

Делегированный Литвой судья Европейского суда по...

Палангские предприниматели еще надеются заработать: курорт не пустует (6)

Несмотря на то, что в этом году лето радовало теплом, а...