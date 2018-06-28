И хотя девушка рада качеству образования в Литве, ценит высокое положение женщин в обществе, она отмечает, что есть кое-что общее между Литвой и Зимбабве - это эмиграция.
На вопрос, каким баллом она оценила бы дружелюбие жителей Литвы, Фаллон задумалась: "Может, семь?". Правда, потом повысила балл – сегодня, когда она является членом открытой церковной общины, она чувствует себя в Каунасе почти как дома.
"Люди здесь не склонны заговаривать первые, первый шаг всегда я делаю сама. Но даже на Кипре, где все дружелюбны и открыты, я должна проявлять инициативу. Это понятно – ведь ты здесь гость. Сегодня у меня много друзей, я очень активна и очень стараюсь", – сказала Фаллон.
"Я думаю, если даже человек не намерен оставаться в стране надолго, он все равно должен подстроиться под местное общество", – считает девушка, отмечая, что в Каунасе она встречает много иностранцев.
"Я могу встретить людей из Италии, Испании и даже Южной Америки, ведь сюда приезжают студенты по программе Erasmus+ и по другим программам", – заметила Фаллон, которая живет в общежитии для иностранцев.
В Каунас она приехала с Кипра, где ей было слишком жарко. В Литве она рада не только более благоприятному климату, но и более качественной учебе.
В свободное от учебы время Фаллон преподает английский детям 3-6 лет в частном детском саду и играет в хоккей на траве. Ей полюбился литовский климат и природа.
Фаллон признала, что выбрала Литву потому, что это христианская страна и здесь качественная система образования. Девушка участвует в исследовательской деятельности и хочет набраться больше опыта, путешествовать по Европе, учиться в других странах Европы.
Фаллон заметила, сходство между Литвой и Зимбабве – это эмиграция: из-за плохой экономической ситуации много образованных людей уехали из Зимбабве в поисках работы, чтобы обеспечить свои семьи.
"У нас самое образованное общество в Африке – в Зимбабве вы не найдете человека, который не говорил бы как минимум по-английски. Люди образованные и обладают знаниями в разных сферах. Но из-за экономической ситуации многие уезжают: они едут в ЮАР, Европу, в Америку и т.д." – рассказала Фаллон.
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