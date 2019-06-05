Сегодня Валерия работает руководителем маркетинга в стартапе Einpix и радуется возможностью поделиться своим опытом с другими.
После окончания школы Валерия по побуждению родителей пошла учиться на гражданскую инженерию, а во время учебы устроилась на работу в отделение литовской компании ИТ в Киеве. Там она отвечала за продажи, аналитику и маркетинг.
Несмотря на то, что она получила диплом инженера в Киеве, в Вильнюсе она окончила докторантуру и только после этого поняла, что эта область - не ее и что она хотела бы заниматься цифровым маркетингом.
Она стала изучать литовский язык прошла практику в сфере цифрового маркетинга и продолжила работу в компании ИТ. Тогда она уже решила принять участие в менторской программе Women Go Tech в надежде получить больше знаний и поддержки.
Основной ее целью было получение опыта в формировании "маркетингового мышления (marketing mindset) и лучше понять, что нужно для достижения результатов в этой сфере и в сфере создания технологического бизнеса. Когда она начала работу с цифровым маркетингом, ее удивило, что в этой сфере работает мало женщин.
Во втором сезоне Women Go Tech ментором Валерии стала Кристина Валайтите. На первой встрече с помощью ментора Валерия разделила свои цели на профессиональные и личные. Благодаря практическим навыкам работы в сфере цифрового маркетинга, она хотела пополнить свои знания в сфере теории, углубиться в расширение продукта ИТ, формирование бюджета и создание рекламных кампаний.
Чтобы совершенствовать личные навыки, Валерия хотела больше узнать о руководстве командой, обеспечении удовлетворения работников, хотела научиться планировать свое время. "Когда ставить цели, важно хотя бы раз в месяц вернуться к ним и посмотреть, что ты сделал, чтобы их осуществить", – рассказала Валерия.
Еще до участия в программе Women Go Tech Валерия присоединилась к команде единомышленников, создавших стартап Einpix. Идея этого продукта – предложить бизнесу платформу для наблюдения, фиксации и управления визуальными задачами, она поможет контролировать качество и коммуникацию с клиентами.
Einpix получил звание лучшего приложения в категории LOGIN 2018 на конференции, а в этом году стал партнером конференции.
По словам Валерии, особенно ее вдохновило умение ментора Кристины постоянно искать новые возможности совершенствования как в профессиональном, так и в личном плане. С подачи ментора Валерия посетила конференции LOGIN, Idėja Lietuvai и открыла для себя такие центры как Rise Vilnius и Vilnius Tech Park.
Углубляя свои знания на практике, Валерия ищет возможности самостоятельного самосовершенствования – интересуется новинками на английском языке, хотя бы раз в месяц посещает семинары Литовской ассоциации маркетинга и другие актуальные мероприятия в Вильнюсе.
"Я должна была признать, что я не обязана постоянно быть продуктивной. Чтобы совершенствоваться, важно и стабильное эмоциональное состояние, поэтому не надо забывать о хорошем отдыхе", – делится опытом Валерия.
Она признала, что раньше она была слишком зациклена на достижении идеального результата, а это исчерпало ее силы, мотивацию, поэтому постоянно появлялись мысли отложить работу. Сейчас Валерия руководствуется мыслью, что главное - начать действовать, а потом планировать и другие шаги, в целях совершенствования воплощения идеи на пути к цели.
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