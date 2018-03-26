Конкурс в Великобритании, в котором каждый год участвует немало девушек из Литвы, постоянно разжигает страсти, несмотря на то, что он уже стал традиционным мероприятием. Одни хвалят девушек и восхваляют их красоту, другие не жалеют в их адрес критики. Больше всего критикуют название конкурса и то, что организаторы связывают его с уже не существующим СССР.

Раньше этот конкурс назывался Miss Russia. В нем также принимали участие девушки из других стран, однако они представляли Россию. По словам организаторов конкурса, такие условия не нравились ни им самим, ни участницам, поэтому решили изменить название.

В 2013 г. посольство Литвы в Лондоне осудило это мероприятие и распространило публичное заявление. Дипломаты требовали убрать название Литвы из всех текстов о конкурсе и с сайта.

В 2016 году победительницей этого конкурса стала литовка Агне Скопайте. Девушку поддержала и литовская исполнительница Дайна Билявичюте.

Билявичюте тогда сказала, что не придает особого значения названию конкурса. "Я понимаю, что эти буквы много значат для нас. Но конкурсы красоты не имеют ничего общего с политикой. Кроме того, этот конкурс проходил не в России, а в Великобритании. Но ведь литовцам всегда все плохо...

Я тоже могла бы нервничать, у меня есть отрицательный опыт. Когда мне было 12 лет на конкурс в Югославии меня не выпустили спецслужбы. Я плакала всю ночь. Но ведь такими были правила жизни в СССР", - вспоминала Билявичюте.

Девушек, которые участвуют в конкурсе критикуют, поскольку СССР нанес rengЛитве немалый ущерб, однако это не отпугивает их, и каждый год находятся желающие принять участие в этом мероприятии.

Правда, конкурс, который проходит в Дубае, известен не так широко, несмотря на то, что девушки из Литвы принимают в нем участие не в первый раз. В профилях девушек указаны лишь страна и имя, поэтому об участнице конкурса 2018 года из Литвы известно лишь, что ее зовут Инессой. Станет ли она победительницей конкурса выяснится 31 марта.