Неоднозначно оцениваемый конкурс Miss USSR UK - не единственный, в котором участвуют девушки из разных стран бывшего СССР. В ОАЭ проходит конкурс Queen USSR Dubai, который привлек немало внимания. В числе участниц конкурса есть и Инесса из Литвы.
Konkurso dalyvė iš Lietuvos

Конкурс в Великобритании, в котором каждый год участвует немало девушек из Литвы, постоянно разжигает страсти, несмотря на то, что он уже стал традиционным мероприятием. Одни хвалят девушек и восхваляют их красоту, другие не жалеют в их адрес критики. Больше всего критикуют название конкурса и то, что организаторы связывают его с уже не существующим СССР.

Раньше этот конкурс назывался Miss Russia. В нем также принимали участие девушки из других стран, однако они представляли Россию. По словам организаторов конкурса, такие условия не нравились ни им самим, ни участницам, поэтому решили изменить название.

В 2013 г. посольство Литвы в Лондоне осудило это мероприятие и распространило публичное заявление. Дипломаты требовали убрать название Литвы из всех текстов о конкурсе и с сайта.

В 2016 году победительницей этого конкурса стала литовка Агне Скопайте. Девушку поддержала и литовская исполнительница Дайна Билявичюте.

Билявичюте тогда сказала, что не придает особого значения названию конкурса. "Я понимаю, что эти буквы много значат для нас. Но конкурсы красоты не имеют ничего общего с политикой. Кроме того, этот конкурс проходил не в России, а в Великобритании. Но ведь литовцам всегда все плохо...

Я тоже могла бы нервничать, у меня есть отрицательный опыт. Когда мне было 12 лет на конкурс в Югославии меня не выпустили спецслужбы. Я плакала всю ночь. Но ведь такими были правила жизни в СССР", - вспоминала Билявичюте.

Девушек, которые участвуют в конкурсе критикуют, поскольку СССР нанес rengЛитве немалый ущерб, однако это не отпугивает их, и каждый год находятся желающие принять участие в этом мероприятии.

Правда, конкурс, который проходит в Дубае, известен не так широко, несмотря на то, что девушки из Литвы принимают в нем участие не в первый раз. В профилях девушек указаны лишь страна и имя, поэтому об участнице конкурса 2018 года из Литвы известно лишь, что ее зовут Инессой. Станет ли она победительницей конкурса выяснится 31 марта.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Девушка из Литвы участвует в конкурсе красоты Queen USSR Dubai (5)

Неоднозначно оцениваемый конкурс Miss USSR UK - не...

Военная разведка: рядом с Литвой размещена целая система ядерного оружия (39)

В Калининградской области РФ дислоцирована целая...

Весенней ад на дорогах: в каком случае без суда ни шагу (7)

Весной водители должны внимательно следить за...

Жизнь литовских водителей изменится: на амбициозную стратегию выделят миллионы (12)

"До 2030 г. количество летальных случаев в автомобилях...

Антиалкогольная кампания. Как Литва и Эстония борются с пьянством, а Латвия этим пользуется (6)

Латвия, Литва и Эстония в конце прошлого года...

TOP новостей

В ожидании высылки дипломатов посол РФ вызван в МИД Литвы (54)

Посол России в Литве Александр Удальцов в...

Количество погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 64 Обновлено (132)

Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя...

Весенней ад на дорогах: в каком случае без суда ни шагу (7)

Весной водители должны внимательно следить за...

Девушка из Литвы участвует в конкурсе красоты Queen USSR Dubai (5)

Неоднозначно оцениваемый конкурс Miss USSR UK - не...

ДГБ: Россия может попытаться повлиять на выборы президента в Литве (113)

Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие...