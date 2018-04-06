Представитель правящих крестьян отметил, что за первый квартал этого года дотации государства на ребенка составили 36,7 млн евро, против 21,6 млн евро, которые за тот же период прошлого года шли на дополнительную часть необлагаемого налогами минимума для родителей.
Соответственно с 240 тыс. до 396 тыс. выросло количество детей, получающих целевые средства, говорится в опубликованном депутатом комментарии.
По данным Министерства социальной защиты и труда, в первом квартале этого года было получено почти 307 тыс. заявлений выплатить так называемые "детские деньги" - по ним будут переведены средства за 396 тыс. детей.
Т. Томилинас также отмечает, что в стране еще 100 тыс. детей, родители и опекуны которых пока не обращались за получением средств.
С января этого года на одного ребенка выделяется по 30 евро. Мало зарабатывающим или многодетным родителям выплачиваются дополнительные средства. Им выплачивается 58,5 евро на детей до двух лет и 45,2 евро на более старших детей.
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