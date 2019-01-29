В конце 2018 года деньги получали 491 972 детей, из них 27% получали дополнительные выплаты.

Согласно статистике, больше всего детей растет в семьях, где есть двое взрослых и двое детей. Таких семей в 2018 г. в Литве было 213 000 (39,3%). Одного ребенка в Литве воспитывают 122 487 (22,6%) семей. 3 и больше детей воспитывают 91 607 (16,9%) семей.

По словам Кукурайтиса, "детские" деньги позволяют получить более точную информацию о положении семей в Литве. В начале года было получено больше заявок, в первый раз за "детскими" деньгами обратились на 36 000 семей больше, чем в декабре 2018 года. "Детские" деньги выплачивают только за 12 месяцев, поэтому тем, кто не подал заявку, стоит поспешить.

"Модель семьи, в которой двое взрослых и двое детей, больше распространена в Неринге, крупных городах и местностях рядом с ними. Модеть - двое взрослых и один ребенок доминирует в Утенском районе и в Шяуляй", – заметил министр.

Кукурайтис отметил, что "детские" деньги снижают уровень нищеты.

"Повысив "детские" деньги с 30 до 50 евро, плюс на 20 евро еще для детей-инвалидов, мы значительно подействовали на показатель уровня нищеты. Видно, что эти выплаты его снижают", – сказал министр.

Особенно большое влияние "детские" деньги имеют на бюджет многодетных. Однако самая печальная ситуация остается в семьях, где детей воспитывает только один родитель. Даже дополнительные выплаты в таком случае не дают большого подспорья.

"Эта группа находится в глубокой нищете, даже дополнительные выплаты ситуацию не улучшили. тут выплаты должны быть еще больше, чтобы вытащить семью из нищеты", – сказал министр.

Он считает, что надо повышать универсальные выплаты на детей, а в конкретных случаях, когда есть риск нищеты, искать способ повышения финансирования для конкретной семьи. Однако этот вопрос надо обсудить, провести исследования.

Томилинас заметил, что, по статистике, Литва делится пополам – на восточную и западную.

"На западе сельская местность смотрится лучше, чем на востоке. Вопрос, все ли сделали при планировании европейской помощи", – заметил он.

Депутат также заметил, что надо улучшать условия для семей, чтобы больше детей рожали горожане. Сейчас в крупных городах доминируют семьи с 1 или 2 детьми, поэтому надо искать способ как побудить горожан заводить больше детей.

Кукурайтис подчеркнул, что Литва выделяется тем, что в ней мало семей рожает трех детей, поэтому надо менять ситуацию.

В конце декабре 2018 г. "детские" деньги получала 317 651 семья, из них 18% получали дополнительные выплаты (56 725 семей).

Согласно статистике, больше всего полных семей с двумя детьми было в мэрии Неринги (47%), меньше всего в Зарасайском районе (30,4%), Пакруойском районе (30,8%) и Йонишкском районе (31,2%).

Семей с одним ребенком больше всего было в Утенском районе (27,1%) и в Шяуляй (25,5%), меньше всего в Купишкском районе (17,5%).

Больше всего многодетных семей было в Калварийском районе (32,1%) и Ретавасе (31,5%), меньше всего в Шяуляй (13%) и Клайпеде (13,5%).

Больше всего неполных семей (с одним взрослым) было в Купишкском районе (29,2%), меньше всего – в Каунасском районе – 14,4%.

Больше всего дополнительных выплат семьи получали в Вилкавишкском районе (39%), Калварии (36,7%), Зарасайском районе (36,3%), Игналинском районе (31,9%), Юрбаркском и Скуодасском районах (31,8%), меньше всего – в Клайпеде (8,9%), Неринге (10,1%), Вильнюсе (11,6%), Паланге (12,3%), Утенском районе (12,5%).

Больше всего дополнительных выплат за детей, которые платят многодетным семьям, получают в Неринге (79,6%), Бирштонасе (67,7%), Клайепдском районе (65,4%), Клайпеде (65,1%), Вильнюсе (63%).

Больше всего дополнительных выплат, когда доходы семьи ниже 183 евро на человека, получают семьи Биржайского района (67,2%), Рокишкского района (66,7%), Таурагского района (65,5%), Аникщяйского района (64,9%), Юрбаркского района (62,6%).