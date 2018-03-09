До сих пор было получено 252 000 заявок на получение "детских" денег, из них удовлетворили 194 100 заявок и выплату денег на 256 200 детей (поскольку одна заявка подается и на нескольких детей сразу). Всего на выплату и администрирование этих денег в этом году выделено 231,6 млн. евро, из них 4,5 млн. евро - это расходы на администрирование.
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В пресс-релизе Соцмина вице-министр Эйтвидас Бингялис отмечает, что средства на администрирование нужны, чтобы мэрии как можно скорее оформили все необходимое для того, чтобы были выплачены деньги.

"По сведениям министерства, приняты решения по 77% поданных заявок. Большая часть мэрий серьезно подходит к этому вопросу и удовлетворяет все заявки своевременно: иначе планируют рабочее время, вводят предварительную регистрацию интересантов, выделяют для этого больше работников и даже обустраивают специальные компьютерные места, где родители с помощью специалистов могут подать электронные заявки. Важно, чтобы все мэрии сделали так, чтобы деньги были выплачены немедленно", – сказал Бингялис.

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Решение принимают в течение месяца с момента подачи заявки. Деньги переводят до 25 числа следующего месяца. Т.е., если заявка была подана в конце января, человек может получить выплаты в марте, но министерство призывает мэрии использовать дополнительное финансирование, чтобы люди как можно скорее получили эти деньги.

"Уже в этом году больше всего пользы от "детских"денег ощутят жители страны с самыми небольшими доходами, также рассматривается возможность повышения сумм со следующего года", – сказал Бингялис.

Напомним, что по закону, "детские" деньги в размере 30 евро в месяц платят на всех детей до 18 лет, если они учатся - до 21 года.

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