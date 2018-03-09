В пресс-релизе Соцмина вице-министр Эйтвидас Бингялис отмечает, что средства на администрирование нужны, чтобы мэрии как можно скорее оформили все необходимое для того, чтобы были выплачены деньги.
"По сведениям министерства, приняты решения по 77% поданных заявок. Большая часть мэрий серьезно подходит к этому вопросу и удовлетворяет все заявки своевременно: иначе планируют рабочее время, вводят предварительную регистрацию интересантов, выделяют для этого больше работников и даже обустраивают специальные компьютерные места, где родители с помощью специалистов могут подать электронные заявки. Важно, чтобы все мэрии сделали так, чтобы деньги были выплачены немедленно", – сказал Бингялис.
Решение принимают в течение месяца с момента подачи заявки. Деньги переводят до 25 числа следующего месяца. Т.е., если заявка была подана в конце января, человек может получить выплаты в марте, но министерство призывает мэрии использовать дополнительное финансирование, чтобы люди как можно скорее получили эти деньги.
"Уже в этом году больше всего пользы от "детских"денег ощутят жители страны с самыми небольшими доходами, также рассматривается возможность повышения сумм со следующего года", – сказал Бингялис.
Напомним, что по закону, "детские" деньги в размере 30 евро в месяц платят на всех детей до 18 лет, если они учатся - до 21 года.
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