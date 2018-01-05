В редакцию портала DELFI обратился вильнюсец, который спросил, как ему отозвать поданную заявку, поскольку после ее заполнения разгорелся конфликт с матерью ребенка на тему, кто должен получать эти деньги.

"Я заполнил заявку и говорю сожительнице: "Ха, я первый". Раньше я на работе получал льготы. А она мне говорит: "И не пытайся, не ты за детский сад платишь, а я". Я подумал, что надо как-то отозвать. Пытался, пока система работала,но смог лишь посмотреть свои данные. Я пытался новую заявку сформировать, так мне показали, статус - "обработка", а на новой – "503" (сообщение о неполадках в системе)", - рассказал вильнюсец, который хочет отказаться от поданной заявки и переоформить ее на сожительницу.

Вице-министр социальной защиты и труда Эйтвидас Бингялис сказал, что для этого надо обращаться в мэрию по месту жительства.

"Важно, чтобы партнеры договорились между собой, кто будет получать деньги. В данном случае в электронной системе еще нет таких функций, надеемся, что они появятся чуть позже. В таком случае надо обращаться в мэрию, чтобы утвердили новую заявку", - сказал Бингялис.

Вице-министр также пояснил, что "детские" деньги всегда идут за ребенком, в зависимости от того, кто его опекает. Если родители разводятся, их получит тот из родителей, который опекает ребенка, если это будут дедушки и бабушки, то деньги получат они. Если дети живут в семьях, тогда – представители такой семьи.

"Если возникают какие-либо технические неполадки, надо обращаться в мэрию, она администрирует выплаты на детей", - сказал Бингялис.

2 января информационная система www.spis.lt зависла из-за большого числа желающих заполнить заявки на получение "детских" денег. По словам вице-министра, в среду она должна была функционировать нормально.

"Детские" деньги - это не то же самое, что регистрация в детские сады, где если вовремя не обратишься, потеряешь место. Деньги в любом случае выплатят детям, даже если кто-то обратится в ноябре, все равно получит все, что положено с января", - сказал Бингялис.

Заявки можно подать и в мэриях. При подаче заявки по интернету, не нужны никакие дополнительные документы. В мэрии надо предъявить паспорт или карту идентификации личности. Независимо от доходов родителей на каждого ребенка выплачивают по 30 евро в месяц.